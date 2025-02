video suggerito

Retegui show a Verona, l'Atalanta vince 5-0 e avvicina il secondo posto: l'Inter dista un punto L'Atalanta vince 5-0 in casa del Verona con uno strepitoso Retegui: l'attaccante della Nazionale ha firmato un poker al Bentegodi e la Dea si avvicina al secondo posto. L'Inter ora dista un solo punto.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta vince 5-0 in casa del Verona con uno strepitoso Retegui: l'attaccante della Nazionale ha firmato un poker allo stadio Bentegodi e la Dea si avvicina al secondo posto. L'Inter ora dista un solo punto. Partita mai in discussione, con la squadra di Gian Piero Gasperini che ha condotto il gioco fin dalle prime battute e solo nel finale gli scaligeri hanno creato qualche apprensione a Rui Patricio.

L'Atalanta aveva già chiuso la pratica poco dopo la mezz'ora, con l'Hellas che non è mai stato in grado di reagire: i nerazzurri, oggi in maglia bianca, non hanno lasciato scampo alla squadra di Paolo Zanetti, che ha interpretato malissimo il match fin dalle prime battute e non è mai riuscita a rientrare in partita.

Retegui show a Verona, pokerissimo all'Hellas della Dea

Mateo Retegui è stato il protagonista indiscusso della partita di Verona con un poker di reti che hanno steso l'Hellas: il centravanti della Dea è stato implacabile e, ad un certo punto, ogni palla che toccava negli ultimi 16 metri veniva trasformata in gol con una facilità disarmante.

Tap-in sporco, tiro di sinistro e di destro: l'attaccante classe 1999 ha messo in mostra parte del suo repertorio e ha spalancato le porte del ritorno alla vittoria per la Dea.

Il numero 19 dell'Atalanta, secondo quanto riporta Opta, è diventato l'unico giocatore a segnare almeno 20 gol dopo le prime 24 gare stagionali di Serie A con la maglia della squadra di Bergamo.

Altra grandissima prestazione di Ederson, che è protagonista anche di un gol bellissimo: il centrocampista brasiliano ruba palla a metacampo su Niasse e dopo una lunga corsa fa una sterzata in area e se la porta sul destro, mandando all'angolino la palla.

Nel finale il Verona si fa vedere dalle parti di Rui Patricio, che è protagonista di una tripla parata: prima un doppio intervento su Tchatchoua e Mosquera, e poi chiude la porta a Coppola. Il portiere portoghese ha mantenuto l'imbattibilità dopo il gol subito col Torino nella scorsa partita.

Verona-Atalanta, il tabellino

RETI: 21′, 25, 44′ e 56′ Retegui, 37′ Ederson.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc (dal 25′ s.t. Valentini), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede (dal 17′ s.t. Dawidowicz), Bradaric (dal 17′ s.t. Oyegoke); Suslov (dal 34′ s.t. Lambourde); Sarr (dal 17′ s.t. Kastanos), Mosquera. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti (dal 14′ s.t. Toloi); Cuadrado, De Roon (dal 27′ s.t. Sulemana), Ederson (dal 14′ s.t. Pasalic), Zappacosta (dal 37′ s.t. Palestra); Samardzic; De Ketelaere (dal 1′ s.t. Brescianini), Retegui. All. Gasperini

ARBITRO: Simone Sozza.