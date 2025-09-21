Serie A
Chivu spiega perché ha scelto di alternare i portieri all'Inter: "Non vorrei succedesse qualcosa"

Chivu festeggia dopo la ritrovata vittoria dell’Inter in campionato ed esalta Pio Esposito: “Ha caratteristiche importanti per noi, può lasciare che Thuram attacchi la profondità”
A cura di Ada Cotugno
L'Inter stringe i denti nel finale contro il Sassuolo ma porta a casa una vittoria importantissima che gli permette di rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus. I nerazzurri soffrono nel finale con il gol del 2-1 di Cheddira che sembra riaprire il risultato, ma alla fine mettono in cassaforte tre punti importantissimi. Chivu ha dato spazio al turnover con Pio Esposito e Martinez in porta, uno dei personaggi più discussi della vigilia.

L'allenatore non ha dato indizi sul portiere titolare prima della partita: Sommer non sarà sempre il titolare fisso ma ci saranno rotazioni ragionate, come ha già dimostrato in questo avvio di stagione. Ai microfoni di DAZ nel post gara ha cercato di spiegare cosa c'è dietro al suo pensiero su chi difenderà la porta.

Chivu non scarica Sommer

Lo svizzero è ancora il titolare di questa squadra ma Pepo Martinez sta trovando sempre più spazio e potrebbe scendere in campo più volte del previsto. Non è una bocciatura per Sommer, ma una tattica precauzionale che non rilega il secondo portiere solo alle partite di coppa: "Pepo Martinez? Ho stima, l'ho detto anche ad Amsterdam. Ho ottimi portieri, l'obiettivo è dare minuti a Pepo. Non vorrei che in futuro succeda qualcosa che ci lascia senza soluzioni. Sommer rimane la nostra prima scelta ma non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per far giocare l'altro".

Chivu dopo il "cantiere aperto" rincara la dose prima di Juve-Inter: "C'è qualcosa da aggiungere"

Chivu ha anche aperto il capitolo legato a Pio Esposito, il giovane attaccante dell'Inter al quale ha voluto dare una possibilità in estate. Contro il Sassuolo ha giocato da titolare e ha sfiorato il suo primo gol in Serie A in una serata che ha dato all'allenatore nuove conferme: "Esposito regge botta, può lasciare che Thuram attacchi la profondità. Pio ha caratteristiche importanti per noi, si completano. Sa integrarsi bene con tutti gli altri tre, sa giocare la palla, dribbla".

