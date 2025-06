video suggerito

Chivu nuovo allenatore dell'Inter dopo il no del Como per Fabregas: cosa manca per chiudere Cristian Chivu è a un passo dalla panchina dell'Inter. L'allenatore è pronto a lasciare il Parma e sarebbe in procinto di firmare con i nerazzurri, sarà in panchina già al Mondiale per Club.

A cura di Alessio Morra

L'Inter non ha perso tempo, e dopo aver incassato il no del Como e di Fabregas, ha scelto il successore di Simone Inzaghi, che ha firmato per l'Al Hilal. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su Cristian Chivu, che è stato da febbraio in poi l'allenatore del Parma. Ma il romeno è stato per sette stagioni difensore dell'Inter, ha vinto il triplete, ed ha guidato per tre stagioni la squadra Primavera. La notizia l'ha riportata Sky. Chivu aveva definito il rinnovo con il Parma fino al 2027, un rinnovo però verbale, le firme ancora non ci sono state. Ora è arrivata la proposta irrinunciabile dell'Inter. L'ex difensore in queste ore starebbe provando a liberarsi totalmente dal club gialloblu.

Il no all'Inter di Fabregas e del Como

Simone Inzaghi ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il ‘Demone' è stato anche presentato ufficialmentee sarà alla guida del club al Mondiale per Club. Inzaghi ha lasciato tre giorni dopo la finale di Champions. L'Inter non si è fatta trovare impreparata e ha sondato alcuni allenatori. De Zerbi ha rinnovato con il Marsiglia ed ha detto no. Fabregas era il prescelto, ma sia lui che soprattutto il Como hanno fatto muro. Poi è stato sondato Vieira, che ha preferito mantenere la parola data al Genoa.

Chivu lascia il Parma e dice si all'Inter

E così il favorito è diventato Chivu, che era tra i quattro papabili. L'operazione per il tecnico romeno andava chiusa rapidamente. Perché dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata Chivu aveva trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2027 con il Parma, un accordo verbale, con le firme che parevano doversi porre nella serata del 5 giugno. Ma le firme, o meglio quelle firme non verranno apposte. Perché nel mezzo è arrivata la proposta dell'Inter, un treno da prendere velocemente in corsa per l'ex difensore, che nel 2010 vinse il triplete con la squadra guidata da Mourinho.

La carriera di Chivu da giocatore e allenatore

Chivu è stato calciatore di prima fascia, ha giocato fino al 2014: tredici trofei vinti in carriera, tra Ajax, Roma e Inter. Ovviamente la Champions League del 2010 è il trofeo che luccica di più. Da allenatore per tre anni ha allenato la squadra Primavera dell'Inter, vincendo il campionato nel 2022. Da febbraio è stato l'allenatore del Parma, che ha condotto alla salvezza guidandolo in 13 partite: 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.