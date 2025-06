video suggerito

Inter spiazzata sul nuovo allenatore, il Como su Fabregas: "Marotta lo sa, inutile insistere" La nota del presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, chiude a ogni trattativa con i nerazzurri. Ma il club si riserva entro la serata di fare u ultimo tentativo con il tecnico.

Il Como non ha alcuna intenzione di mollare Cesc Fabregas e lasciarlo andare all'Inter, nonostante il forte interesse mostrato dal club nerazzurro, costretto a trovare una soluzione dopo essere rimasto spiazzato dall'addio di Simone Inzaghi (di fatto, non c'è un'alternativa pronta). "Abbiamo comunicato direttamente a Marotta il nostro rifiuto", a parlare così è il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso. E questa volta non si tratta di una posizione irrigidita ma di rifiuto che, a giudicare dalle parole, non sembra lasciare margini di ragionamento. Un no che "è stato accolto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che si rispettano reciprocamente".

La nota del club ha gelato i nerazzurri ma un ultimo tentativo con il tecnico si farà ugualmente ed entro stasera si capirà se c'è la possibilità di forzare la mano (previa disponibilità dello stesso Fabregas a rompere i ponti con il Como) oppure servirà dirigere le attenzioni altrove. "Consideriamo le voci insistenti sull’interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter".

Inter spiazzata, due le possibili alternative

Il tempo prezioso perso in queste settimane ha, di fatto, messo in difficoltà l'Inter che ha atteso troppo rispetto alle voci insistenti sulla partenza di Inzaghi. Se proprio non si riuscirà ad aprire uno spiraglio allora servirà darsi da fare (e in fretta) per trovare la migliore soluzione possibile. Al momento sono due e già note, si tratta di ex calciatori nerazzurri che in questa stagione hanno guidato squadre di Serie A verso la salvezza da subentrati. L'uno è Vieira, giunto al Genoa dopo l'esonero di Gilardino.

L'altro è Chivu che ha preso il Parma in corsa dopo il licenziamento di Pecchia. Vieira ha una clausola da circa 500mila euro che gli consente di liberarsi dal Grifone e, almeno per il momento, non ci sono notizie che vanno in tal senso. Anzi, pare che nel confronto in video-call co i dirigenti liguri abbia assicurato di sentirsi "l'allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo". Stesso discorso per Chivu, che nell'incontro con la dirigenza ducale avrà più chiara la propria situazione.

Marotta: "Sapremo superare questo momento di difficoltà"

La reazione dell'Inter a questa situazione difficile è nelle frasi usate da Giuseppe Marotta che, a proposito della necessità di reperire una nuova guida tecnica, ha spiegato: "Siamo l'Inter, un club forte – le parole a Sky -, determinato con uno zoccolo duro di grandi valori. Sapremo superare questo momento imprevisto di difficoltà, non ci spaventa niente".