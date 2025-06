video suggerito

Cosa è successo tra Fabregas e l'Inter nell'incontro a Londra e perché il Como si è irrigidito I discorsi tra Fabregas e l'Inter continuano, con il Como sullo sfondo che vuole trattenere l'allenatore: lo spagnolo ha chiesto garanzie sul mercato ma la situazione resta complicata.

A cura di Ada Cotugno

Il giorno della verità per l'Inter e Cesc Fabregas si avvicina sempre di più ma la situazione resta come un groviglio complesso da sciogliere. Il viaggio di Piero Ausilio a Londra ha aperto la strada verso nuovi scenari per la panchina ma bisognerà attendere ancora per avere una risposta: è il gioco delle parti che va avanti da diverse ore, con notizie continue e a volte contrastanti che non hanno ancora portato a una risposta concreta. I nerazzurri vogliono l'allenatore del Como per sostituire Simone Inzaghi, ma il club insiste per tenerlo ancora per la prossima stagione.

Muro contro muro, in attesa di avere un quadro più chiaro. Marotta ha fissato a oggi la deadline ma l'impressione è che si possa andare avanti ancora per un po' con questo tira e molla nato dopo l'incontro in Inghilterra: il Como si è indispettito e con parole forti ha cercato di blindare il tecnico spagnolo, non autorizzando nessun tipo di incontro ufficiale e restando irremovibile sulle sue idee, mentre dall'altra parte i nerazzurri provano a trattare presentando a Fabregas il loro progetto.

Cosa è successo nell'incontro fra l'Inter e Fabregas

Ausilio non è andato a Londra solo per inseguire i primi colpi del mercato. In città c'era anche Fabregas, tornato lì per festeggiare il compleanno della moglie assieme a tutta la sua famiglia, e i due si sono incontrati per poter parlare anche della proposta dell'Inter. C'è stato un primo colloquio e potrebbe esserci un secondo incontro anche stasera per prendere la decisione definitiva: è la deadline data dalla società che si aspetta una risposta in breve tempo, dato che alle porte c'è il Mondiale per Club e una stagione ancora da preparare. Le distanze maggiori ci sono sul tema del mercato, dove lo spagnolo e i nerazzurri non hanno ancora trovato un terreno comune.

L'allenatore sta cercando di portare avanti un progetto con giovani di valore e idee di calcio ben precise che il Como cerca di assecondare con investimenti importanti, una linea che non è propria dell'Inter degli ultimi anni. Dunque Fabregas chiede questo tipo di garanzie, più un contratto da almeno tre anni per assicurarsi di poter portare avanti il suo progetto in tranquillità. Sono due visioni completamente differenti che però oggi potrebbero trovare un punto di incontro.

La posizione del Como

La palla passa nelle mani di Fabregas che dovrà decidere in che direzione muovere il suo futuro. L'Inter lo aspetta, ma dall'altra parte il Como è irremovibile: la sua società non ha mai autorizzato ufficialmente l'incontro e resta dell'idea di non volerlo liberare. Non ha dato il via libera e dalle parole del suo presidente ha già intenzione di pianificare il prossimo campionato con lo spagnolo, cercando di accontentarlo in tutto sul piano del mercato. La pista resta complicata