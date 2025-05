video suggerito

Fabregas convinto da un Como senza limiti sul mercato: pronto il primo colpo da 35 milioni Il Como è pronto a mettere a segno il primo colpo di calciomercato ancor prima della fine del campionato. Il club ambizioso per la prossima stagione sarebbe a un passo dal chiudere il primo affare sborsando subito 35 milioni di euro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Como è riuscito a convincere Cesc Fabregas a restare anche per la prossima stagione nonostante i tanti club che si erano fiondati sul tecnico spagnolo, Bayer Leverkusen su tutti. L'allenatore ha parlato col club e il progetto di cresciuta ulteriore di club e squadra ha portato Fabregas a restare sui suoi passi. L'arrivo di giocatori come Diao sicuramente hanno contribuito sin da subito alla crescita del gruppo squadra, al pari di Nico Paz. Giocatori che sarebbero anche già pronti per una big ma che il Como si tiene ben stretti per tentare qualcosa di più di una salvezza.

La ricca proprietà per l'occasione si sta già muovendo con largo anticipo per arricchire ulteriormente la rosa. È di queste ore infatti la notizia del prossimo obiettivo di mercato individuato. Un colpo importante specie per i questi che potrebbe avere questa operazione. Si tratta di Yeremay Hernández del Deportivo La Coruña, club che attualmente milita in Liga 2 (seconda divisione spagnola). Il Depor non vuole trattare i costi del cartellino e per questo il Como è pronto a pagare subito una clausola rescissoria prevista per il giocatore da ben 35 milioni di euro.

Il Como di Fabregas composto da giovani di prospettiva.

Una cifra considerevole per una squadra che giocherà il suo secondo campionato di Serie A consecutivo. Si tratta di un esterno d'attacco sinistro classe 2002 ed è un prodotto del settore giovanile del Deportivo. In questa stagione ha segnato ben 14 gol e servito 5 assist in 36 presenze complessive. Numeri clamorosi in una stagione che lo ha visto fare il primo salto di qualità. Si tratta di un giocatore interessante che potrebbe ulteriormente esplodere sotto la sapiente guida di Fabregas che prosegue nel percorso di crescita della squadra fatta di giocatori giovani ma di prospettiva.

Il progetto ambizioso del Como e la grossa disponibilità del club

Yeremay è un giocatore tecnico, abile in velocità e nello stretto pronto per adattarsi al meglio alle idee di gioco del tecnico spagnolo. Un primo colpo quando ancora il campionato non è finito. Il Como vuole anticipare tutte le squadre che in attesa di capire se si qualificheranno o meno alle prossime competizioni europee mostrando una certa indipendenza economica a prescindere dagli introiti derivati dalle coppe. Segnale importante di cosa stia realmente diventando il Como in Serie A. Una realtà più che stabile e pronta a consolidarsi nel tempo tra le big del nostro campionato italiano.