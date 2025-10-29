Serie A
Chivu non replica sul ‘rumore dei nemici’ intorno all’Inter: “Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli altri”

Le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter per 3-1 contro la Fiorentina. L’allenatore nerazzurro non replica sul ‘rumore dei nemici’: “Non mi interessa cosa dicono o cosa fanno gli altri”.
A cura di Vito Lamorte
Cristian Chivu è soddisfatto della vittoria dell'Inter sulla Fiorentina per 3-0. L'allenatore nerazzurro ai microfoni di DAZN ha risposto anche a una domanda sul ‘rumore dei nemici' intorno all'Inter dopo le polemiche ci sono state nei giorni scorsi in seguito alla partita di Napoli: "Non mi interessa cosa dicono, è uno spreco di energie, io devo pensare a come migliorare la squadra. Come vivo questa avventura alla guida di una grande squadra? Io di me parlo poco. Cosa vi posso dire: se all'inizio ero preoccupato e impensierito, con tante cose da sistemare, ora inizio anche a divertirmi".

In merito alla partita contro la Viola si è espresso così: "L'Inter ha l'obbligo e il dovere di superare momenti di difficoltà per portare il sogno, l'obiettivo e il valore. Oggi non era semplice per niente, la Fiorentina ha scelto di mettersi sotto palla e andare in contropiede. Siamo stati bravi, qualche difficoltà in rifinitura nel primo tempo, nel secondo tempo più concreti".

Chivu: "Felice per Sucic. Bisseck? Sempre pensato potesse fare il centrale"

Chivu ha elogiato anche Petar Sucic, che ha trovato il primo gol con la maglia dell'Inter e della rete del 2-0 allo stadio Meazza: "Sono felice per Petar perché è molto completo, può fare tutto, può giocare a due, a tre, ha qualità, ha un motore importante, può giocare a destra, a sinistra. E poi quando arriva in area ha qualità tecnica, finalmente l'ha fatta vedere. Siamo tutti contenti per lui".

Chivu a testa alta dopo Napoli-Inter replica a Conte: "Ho una dignità, degli altri non mi interessa"

Infine l'allenatore nerazzurro ha parlato della prestazione di Bisseck, che ha giocato nel ruolo di centrale: "Alla fine tutto ti premia. Sui giovani, è giusto premiarli ma bisogna fare attenzione a come inserirli nel migliore dei modi. Io sono contento della prestazione di Yann, dall’inizio ho sempre pensato che lui potesse fare il centrale. Oggi lo abbiamo riproposto e ha fatto bene contro un giocatore come Moise Kean. Il nostro compito è di far capire determinate cose ai miei giocatori, la mia regola è che è sempre meglio difendere in profondità piuttosto che cercare l’anticipo”.

Serie A
SERIE A

Serie A
