L’Inter riscatta il ko di Napoli battendo la Fiorentina: Calhanoglu fa doppietta, anche Sucic in gol

Inter favolosa al Meazza contro la Fiorentina. I nerazzurri battono 3-0 una viola sempre più in crisi grazie alla doppietta di Calhanoglu (un gol su rigore) e alla rete di Sucic. Nel primo tempo succede pochissimo poi nella ripresa la squadra di Chivu trova giocate, gol e automatismi di gioco perfetti. I tre punti arrivano subito dopo il ko di Napoli.

L’occasione di Bastoni nel primo tempo.

Poche emozioni nel primo tempo

Non succede moltissimo nel primo tempo di Inter-Fiorentina. Più nerazzurri che viola i quali riescono a sfiorare la rete due volte. La prima con Bastoni, bravo a intercettare un passaggio in disimpegno di Comuzzo e involarsi verso la porta della viola. In questo caso è stato decisivo l'intervento di De Gea a respingere la conclusione del difensore. Successivamente ancora lo spagnolo è stato determinante sull'inserimento in verticale di Dimarco il quale riesce a tirare di punta verso la porta dell'ex United bravo ancora una volta a respingere.

La viola fa fatica a reagire anche se l'Inter non riesce a trovare grossi spazi per andare in gol. Pio Esposito lamenta un calcio di rigore ma l'arbitro non ritiene fallosa la trattenuta in area di rigore di Comuzzo. L'attaccante nerazzurro è stato anche redarguito da Barella in campo il quale lo invitava ad alzare la testa una volta entrato in area di rigore. Il primo tempo si chiude di fatto sul punteggio di 0-0 con poche emozioni da una parte e dall'altra ma con la consapevolezza che l'Inter possa dare fare del male da un momento all'altro.

Il gol bellissimo di Sucic.

L'Inter fa tre gol nel secondo tempo

Nella ripresa pioggia di occasioni per l'Inter. I nerazzurri vanno a un passo dal gol in almeno tre occasioni clamorosi. La prima con Dumfries che dall'esterno calcia in porta ma la sua conclusione viene deviata in modo decisivo in angolo da Gosens in spaccata. Successivamente è Dimarco con un tiro di sinistro a incrocio ad andare vicino alla rete ma la sua palla viene deviata dalla difesa viola. Bisseck poi si rende protagonista di una conclusione a botta sicura che però De Gea respinge alla grandissima facendo un miracolo.

Altro miracolo di De Gea ci sarà dopo ancora su Dumfries. Ma il gol è ormai vicino e infatti arriva poco dopo con la conclusione dalla distanza di Calhanoglu il quale riesce a trovare l'angolo giusto per portare in vantaggio l'Inter. Pochi minuti e la squadra di Chivu raddoppia con Sucic che segna il suo primo gol in Italia dopo un paio di dribbling incredibili in area di rigore su suggerimento di Lautaro. La partita poi si chiude con il rigore di Calhanoglu arrivato dopo un fallo su Bonny per cui Viti ha ricevuto un cartellino rosso. Al Meazza finisce 3-0.