Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter: “Sono stati chiamati falliti, finiti”

Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Como: “Sono stati chiamati falliti, finiti, invece loro hanno voglia di stare qua e mettono l’anima per la squadra e i colori nerazzurri”.

L’Inter travolge il Como con un netto 4-0, abbattendo quella che finora era la miglior difesa del campionato e mantenendo ancora una volta la porta inviolata, trascinata dal tandem Thuram-Lautaro e da una prestazione corale di alto livello.

Una vittoria che vale almeno una notte in cima alla classifica e che Cristian Chivu ha voluto lanciare un messaggio forte in difesa della sua squadra: "Questi ragazzi capiscono i momenti, cosa serve aggiungere per alzare il tasso di qualità, nonostante le polemiche e tutto quello che si è detto quest’estate. Sono stati chiamati falliti, finiti, invece loro hanno voglia di stare qua e mettono l’anima per la squadra e i colori nerazzurri. Lo hanno fatto dal primo giorno, ma non avevo dubbi. Li ho ammirati anche dalla tribuna vedendoli giocare, meritano di crescere e godersi il bello del calcio e della vita. Io non sono a caccia di reputazione, a me interessa l’Inter. Io ho passione e amore per il mio mestiere ma soprattutto per i miei ragazzi".

Evidente il riferimento di Chivu al periodo post finale di Champions League persa rovinosamente per 5-0 con il PSG, e alle difficoltà che i nerazzurri hanno riscontrato nel corso del Mondiale per Club giocato negli USA.

Nel giro di un mese i nerazzurri sono passati dal possibile Triplete a ‘Zeru Tituli' con l'addio di Simone Inzaghi dopo la finale di Monaco che faceva pensare ad un ciclo ormai giunto al termine: dopo le difficoltà ravviste negli Stati Uniti, Chivu ha iniziato il suo lavoro sul gruppo a sua disposizione e, nonostante le difficoltà sul mercato dell'Inter, la squadra si è dimostrata ancora all'altezza di poter competere per lo Scudetto.

La continuità tra le due gestione su cui Chivu dovrà lavorare quanto prima è l'enorme difficoltà negli scontri diretti: i nerazzurri hanno vinto solo con la Roma in questa stagione e sono usciti sconfitti dalle sfide con Juventus, Milan e Napoli.

Questo è uno dei nodi che Cristian Chivu dovrà riuscire sciogliere nel minor tempo possibile.