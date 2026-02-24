Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter: “Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi”

Il Bodo Glimt ha eliminato l’Inter in Champions League. Dopo la partita Chivu nell’analisi ha rimarcato le differenze tra la sua squadra e quella norvegese: “Difficile trovare energie quando giochi ogni tre giorni, il Bodo ha giocato solo 4 partite in tre mesi”.

Inter fuori dalla Champions League ai playoff. Un tonfo. Ko sia all'andata che al ritorno con l'eccellente Bodo Glimt, che è agli ottavi. Lo scudetto è a portata di mano, il vantaggio sul Milan è di dieci punti. Ma al momento conta poco. Perché dopo una edizione (quella precedente) indimenticabile i nerazzurri sono eliminati. Chivu si è presentato ai microfoni di Sky e pur estremamente rammaricato non ha usato parole dure verso la sua squadra, piuttosto ha sottolineato una mancanza di energie dei suoi calciatori, che stanno giocando da tempo ogni tre giorni, a differenza del Bodo Glimt, in campo solo in Champions in questi ultimi tre mesi.

"Abbiamo provato in tutti i modi, c'è tanta amarezza"

Chivu fa un'analisi a caldo della partita a Sky, rende merito al Bodo, sottolineando difesa a oltranza e contropiede. L'amarezza è forte, l'autocritica per l'Inter non c'è traccia: "Abbiamo provato in tutti i modi a segnare, dall'inizio, abbiamo sfidato una squadra ben organizzata, con un blocco basso, con 10 giocatori dietro la linea della palla. Non realizzare il gol del vantaggio li ha aiutati mentalmente. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno cercato di farcela. Loro nel secondo tempo avevano più energie di noi, loro nel secondo sono riusciti a creare qualcosina. C'è tanta amarezza, volevamo passare il turno, loro sono venuti qui e hanno fatto quello che dovevano con determinazione e meritano di passare il turno".

L'analisi di Chivu di Inter-Bodo Glimt

Ha spiegato cosa ha chiesto ai suoi calciatori, sottolineando che aveva chiesto pazienza ai suoi calciatori durante l'intervallo, perché passando in vantaggio tutto sarebbe potuto cambiare: "Abbiamo cercato di forzare un po' le giocate sugli attaccanti con le mezzali, ho chiesto di avere più pazienza, di girare la palla di più, per poter destabilizzare questo 4-4-2, ma non siamo riusciti a fare nemmeno qualche cross. Pure in area di rigore non abbiamo trovato lo smarcamento giusto, abbiamo pure avuto tantissimi calci d'angolo. Potevamo sbloccarla, ma non siamo riusciti a farcela con i nostri limiti e i nostri pregi. Se avessimo segnato l'1-0 mettevamo più pressione a loro".

"Difficile trovare energie quando giochi ogni tre giorni"

Poi Chivu si è soffermato sulle difficoltà fisiche dei suoi calciatori, che avrebbero potuto fare meglio se fossero stati più freschi. L'allenatore romeno ha sottolineato le tante partite dell'Inter, a differenza del Bodo Glimt che invece ha giocato negli ultimi tre mesi solo quattro partite ufficiali, quelle vinte in Champions con Manchester City, Atletico Madrid e le due con i nerazzurri: "Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni, potevamo sviluppare meglio, fare meglio delle cose. Ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Se avessimo segnato prima qualcosa poteva succedere. Niente, ora c'è amarezza, pensavamo di avere questo obiettivo di continuare e sapevamo che potevamo essere competitivi. Abbiamo giocato contro una squadra che negli ultimi tre mesi hanno giocato solo quattro partite di Champions (vinte tutte ndr.). Ora bisogna andare avanti e dare meriti a chi ha vinto".