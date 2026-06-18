Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli su Vicario, Leao in bilico nel Milan di Amorim. Kean resta a Firenze

Le ultime notizie di calciomercato oggi 18 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

Amorim ha preparato la lista da dare a Cardinale per il nuovo Milan, spiccano i nomi dei connazionali Ramos e Trincao mentre restano forti dubbi sul futuro di Leao. A Napoli si parla di Vicario, nel caso parta uno tra Meret e Milinkovic Savic. Kean resta alla Fiorentina dopo il confronto tra l'agente e la dirigenza gigliata. Atalanta, piace Gaetano.