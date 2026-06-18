Calciomercato, news di oggi in diretta: Napoli su Vicario, Leao in bilico nel Milan di Amorim. Kean resta a Firenze

Le ultime notizie di calciomercato oggi 18 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Amorim ha preparato la lista da dare a Cardinale per il nuovo Milan, spiccano i nomi dei connazionali Ramos e Trincao mentre restano forti dubbi sul futuro di Leao. A Napoli si parla di Vicario, nel caso parta uno tra Meret e Milinkovic Savic. Kean resta alla Fiorentina dopo il confronto tra l'agente e la dirigenza gigliata. Atalanta, piace Gaetano.
Kean-Fiorentina, fumata bianca: la situazione tra la punta e il club
Nella giornata di ieri, Alessandro Lucci agente di Moise Kean ha deciso di confrontarsi con la dirigenza della Fiorentina: oggetto, la decisione di continuare a rimanere a Firenze. L'attaccante è pronto a giocarsi la carta del riscatto dopo una stagione negativa e ha trovato l'ok del club ben disposto a proseguire insieme. Le parti dunque dovrebbero andar avanti nel contratto attuale che scade solo nel 2029 ma hanno anche concordato un'eventuale separazione consensuale nel momento di una proposta soddisfacente sia sul fronte economico che sportivo.
Napoli, piace Vicario in alternativa ad uno tra Meret e Milinkovic Savic
Non c'è solamente la Juventus per il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Dopo la mancata ufficialità dell'ingaggio del Dibu Martinez, i bianconeri sono in pole per il portiere azzurro ma il Napoli si è inserito di forza, consapevole che potrebbe arrivare l'offerta giusta a Meret o a Milinkovic Savic. Proprio per questo, De Laurentiis ha dato mandato di sondare il terreno: in caso di cessione, il pressing si farà ancora più serrato.
Milan, Leao resta in bilico anche con Amorim: "Vedremo"
Dopo l'amaro pareggio contro il Congo, Rafael Leao non ha perso occasione anche di parlare del suo futuro al Milan. Che appariva lontano dal club rossonero qualche giorno fa ma che, con l'avvento del connazionale Amorim, sembra meno definito: "Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale" ha risposto Leao nel post gara d'esordio. "Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro". Intanto Amorim avrebbe già indicato due nomi da prendere nel mercato estivo, altri due portoghesi: Goncalo Ramos attaccante da 3 anni al PSG e Francisco Trincao, trequartista di qualità.