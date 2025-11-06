Chivu arrabbiato con la squadra dopo Inter-Kairat, duro discorso negli spogliatoi: cosa ha detto

L'Inter non è andata oltre il 2-1 contro il modesto Kairat in Champions. Chi si aspettava una goleada dei nerazzurri contro i kazaki si sbagliava di grosso. Gli avversari della squadra di Chivu si sono rivelati più complicati che mai da battere e come ha sottolineato a fine partite lo stesso allenatore nerazzurro a far sorridere i tifosi è solo il risultato. Proprio Chivu ha parlato di quanto accaduto alla squadra in questa partita. Si pensava che Lautaro e compagni potessero davvero fare gol a raffica e invece non è stato così.

Ma cosa è successo? Secondo la Gazzetta dello Sport prima delle classiche interviste post partita l'allenatore dei nerazzurri si è trattenuto con i giocatori negli spogliatoi. Chivu per loro ha riservato una ramanzina a caldo, come spesso accade, per invitarli a mantenere sempre alta l'attenzione anche contro squadra apparentemente più deboli sulla carta. Deluso e amareggiato Chivu ha poi preso del tempo, dopo aver parlato alla sua squadra, prima di concedersi alle tv.

Lautaro deluso durante la partita.

Carlos Augusto e Dimarco sono stati gli unici giocatori ad aver ammesso di “aver sottovalutato il Kairat” e questa già è un'ammissione di colpe. Nonostante questo però l'Inter si porta a casa tre punti che però in questa Champions formato campionato sono relativamente importanti se si considera quanto sia fondamentale segnare anche quanti più gol possibile. Contro il Kairat in casa, di fatto, l'occasione era ghiotta per approfittare e fare il pieno anche in vista dei prossimi incontri di Champions che metteranno i nerazzurri di fronte ad Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Ecco perché Chivu ha visto questa partita come un'occasione persa. Il suo gesto di parlare subito alla squadra al termine della partita è stato dunque istintivo, ma necessario, e in un momento in cui c'era ancora tanta adrenalina. Parlarne a bocce ferme forse non avrebbe sortito lo stesso effetto. Chivu vuole un cambio di marcia immediato. Contro il Verona la vittoria è arrivata solo nel finale e per via di un autogol, contro il Kairat i tre punti sono stati sofferti. E dunque nel prossimo match contro la Lazio sarà fondamentale per i giocatori dare una risposta concreta al proprio allenatore.