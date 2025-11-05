Champions League
Carlos Augusto salva l’Inter, nessuna goleada: il Kairat esce da San Siro a testa alta

L’Inter fatica a San Siro più del previsto col piccolo Kairat che esce a testa alta. Lautaro nel primo tempo porta in vantaggio i nerazzurri, poi raggiunti da Arad a inizio ripresa. Nuovo vantaggio su staffilata di Carlos Augusto.
A cura di Alessio Pediglieri
Le uniche note positive di serata sono la vittoria per 2-1 e l'imbattibilità in Champions League. Grazie a Lautaro e a Carlos Augusto, l'Inter risolve la pratica Kairat con maggior fatica del previsto. Dopo il vantaggio dell'argentino a inizio ripresa la reazione kazaka, prima della staffilata di Carlos Augusto che toglie a Chivu le castagne dal fuoco.

Il Kairat fa la voce grossa a San Siro e mette in difficoltà l'Inter per i primi 45 minuti: la porta dei kazaki sembra stregata la palla non vuole entrare e malgrado la mole di gioco dei nerazzurri, espressa in una mezza dozzina di palle gol, il risultato resta incredibilmente sullo 0-0. Chivu lo aveva predetto ampiamente nel pre gara, predicando umiltà e pazienza, considerando qualsiasi gara di Coppa ricca di tranelli: "Abbiamo rispetto per tutti, vincere non è mai scontato" aveva proclamato alla vigilia, diventando a suo modo profetico.

Di fronte ad un pubblico che ha strozzato varie volte in gola la gioia per il gol, il vantaggio dell'Inter non arriva che a ridosso dell'intervallo. Per merito del suo capitano Lautaro Martinez che spezza una sorta di incantesimo segnando in una azione confusa un gol sporco: poco male, perché la gara ritorna sui binari previsti alla vigilia. Anche se la goleada – che in questa Champions a girone unico è sempre ben accetta e sempre più determinante – non arriva. Anzi, poco prima del gol di Lautaro, è stato proprio il Kairat a sfruttare l'unica occasione, scheggiando la traversa su deviazione di Sommer in angolo. Il tutto, per il nervosismo crescente dello stesso Chivu scontento su tutto il fronte dei primi 45 minuti e non solo per il risultato.

L'Inter si presenta nella ripresa senza Lautaro, lasciato  riposare dopo essersi sbloccato: al suo posto Bonny ad aiutare uno spento Esposito in avanti. Ma il tema non cambia: il Kairat è ordinatissimo, conscio del proprio minor tasso tecnico e si racchiude in difesa, limitando i danni come può. E senza velleità di sorta, con sortite offensive ridotte a meri tentativi svaniti sulla trequarti. Così, il pareggio – clamoroso – arriva su calcio da fermo, con un corner che trova impreparata la difesa che si fa infilare dal colpo di testa si Arad che brucia tutti e supera Sommer. 

La reazione dell'Inter latita, Chivu deve mettere mano ancora alla formazione prima del nuovo vantaggio: ci pensa Carlos Augusto a scaraventare con rabbia da fuori area la palla in rete, per il 2-1 che fa esplodere San Siro. Ma non basta, perché il Kairat insiste e resta perfettamente in partita, mostrando ordine e reattività. Alla fine però arriva la vittoria, meritata ma senza la goleada prevista e richiesta.

Carlos Augusto salva l'Inter, nessuna goleada al Kairat che esce a testa alta da San Siro
