video suggerito

Chiesa segna il suo primo gol con il Liverpool: la prima rete in maglia Reds arriva con l’U21 Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol con il Liverpool, mettendo la firma nella partita della Premier League International Cup contro il Nordsjaelland. Intanto Slot in conferenza ha confermato che presto sarà a disposizione dei Reds. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol con il Liverpool, mettendo la firma nella partita della Premier League International Cup contro il Nordsjaelland. L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina ha segnato il gol del momentaneo 1-1 con un diagonale dopo una serie di finte sul suo diretto avversario.

L'impatto con il mondo Reds per il campione d'Europa con la Nazionale Italiana nel 2021 non è stato semplicissimo, visto che ha raccolto solo 3 presenze con la prima squadra: l'esordio in Champions League a San Siro contro il Milan con un minuto giocato, poi la prima in casa il 21 settembre col Bournemouth in Premier League (18 minuti) e la terza il 25 settembre in Carabao Cup contro il West Ham (59 minuti). Il bilancio dice che i minuti giocati finora sono 78 minuti.

Il Liverpool U21 ha perso la terza partita consecutiva nel torneo e rimanendo all'ultimo posto in classifica del girone C.

Leggi anche Il Bologna segna il primo gol in Champions ma è sconfitto in casa dal Lille

Slot avvicina il rientro di Chiesa: "Sta tornando"

Nell'ultima conferenza stampa il manager Arne Slot aveva sottolineato le difficoltà dell'esterno italiano nell'adattamento ai Reds ma ha confermato che presto sarà a disposizione: "Chiesa ha avuto un inizio di stagione difficile e senza di lui non abbiamo un vero sostituto di Salah. La cosa buona è che sia lui che Harvey Elliott stanno tornando e stanno tornando nel momento più importante".

Quando Federico Chiesa ha scelto di accettare l'offerta del Liverpool c'erano grandi perplessità e i fatti lo hanno confermato: dopo una stagione altalenante come quella dello scorso anno, per via dei soliti problemi fisici, una squadra con quella concorrenza in attacco non gli permette di mettere facilmente minuti nella gambe. Ora che lo stato di forma dell'esterno offensivo della Nazionale sembra migliorare, vedremo se Slot lo inserirà nelle rotazioni del forte reparto offensivo della capolista della Premier League.