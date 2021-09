Chiesa salta Napoli-Juventus: tanti assenti, rebus formazione per Allegri Federico Chiesa non partirà con la Juventus per Napoli. L’attaccante tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale non sarà convocato da Massimiliano Allegri. L’ufficialità è arrivata attraverso una nota del club bianconero: in via precauzionale il campione d’Europa resterà a Torino. Rebus formazione per il tecnico che rinuncia anche ai sudamericani.

A cura di Marco Beltrami

Federico Chiesa è indisponibile per la trasferta della Juventus a Napoli. Massimiliano Allegri non potrà fare affidamento sull'attaccante campione d'Europa tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale. Nessun problema grave per l'ex viola che però, in via precauzionale resterà a Torino. Rebus formazione per una Juve che dovrà rinunciare anche a diversi giocatori sudamericani.

In mattinata l'esito degli esami strumentali, aveva alimentato un pizzico di ottimismo sulle condizioni di Federico Chiesa dopo il fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra. Nessuna lesione per il classe 1997, e speranze sulla possibilità di uno spezzone di partita a Napoli. Invece il calciatore, dopo il consulto del pomeriggio, dovrà restare fermo ai box e salterà dunque la trasferta dello stadio Diego Armando Maradona, big match della terza giornata di Serie A. Questa la nota della società bianconera: "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".

Si complica ulteriormente la situazione in casa Juventus, a pochi giorni dal match di Napoli. Oltre a Chiesa e agli infortunati Kaio Jorge, Ramsey e Arthur, Allegri dovrà fare a meno dei sudamericani reduci dagli impegni in nazionale (tranne Cuadrado), che dovrebbero rientrare proprio in extremis dopo le ultime partite. Il rischio concreto è di non poter utilizzare Alex Sandro, Danilo, l'acciaccato Bentancur e soprattutto Dybala.

Quale formazione dunque potrebbe schierare Allegri in Napoli-Juventus? Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile 4-4-2, con Cuadrado e De Sciglio titolari ai fianchi di Chiellini e de Ligt, con Kulusevski e Bernardeschi in corsia e Locatelli e Rabiot al centro. In avanti il tandem formato da Morata e da Kean reduce dai gol alla Lituania.

(in aggiornamento)