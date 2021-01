Il migliore in campo, per distacco. Giorgio Chiellini si prende i meritati elogi dopo Sampdoria-Juventus, partita che rilancia le ambizioni Scudetto dei bianconeri e soprattutto il suo ruolo di leader della difesa di Pirlo. Il centrale livornese è stato autore di una prestazione di altissimo livello, come non si vedeva da tempo, tra l'età che avanza e il susseguirsi di problemi fisici che lo accompagna da tempo. Come il Chiellini dei tempi migliori: gladiatorio nei momenti di maggior pressione degli avversari, sempre puntuale sulle respinte e in marcatura. Provvidenziale nella chiusura sulla conclusione a botta sicura di Quagliarella sul risultato di 0-1. Una prova che restituisce a Pirlo un giocatore che – al netto di infortuni e ricadute – ha dimostrato di poter essere ancora prezioso ai massimi livelli.

Le parole di Chiellini dopo Samp-Juve

Dopo la partita lo stesso Chiellini ha parlato da leader, come sempre, ai microfoni di Sky. Raccontando il momento della Juve e la crescita della squadra, partita dopo partita.

"Volevamo dimostrare continuità e miglioramenti. Abbiamo fatto una partita tosta, anche se dovevamo chiuderla prima. L’atteggiamento è quello giusto, da Juve. Stiamo crescendo e siamo cresciuti tanto. Ora abbiamo 20 giorni di fuoco, giocheremo ogni tre giorni, sarà bello. La squadra c’è, il campionato è una cronometro e ci sono ancora tante partite".

La Juventus di Pirlo sta diventando sempre più squadra, nel modo di stare in campo e interpretare le panchine. E Chiellini spiega perché.