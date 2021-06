Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Mancini, alla vigilia di Italia-Svizzera, seconda gara degli Europei. Il centrale della Juventus, oltre a parlare dei prossimi avversari e dei progressi della Nazionale, ha parlato anche della squadra che lo ha maggiormente impressionato in questa prima tornata di gare, soffermandosi anche sulla decisione di alcune rappresentative di inginocchiarsi prima del fischio d'inizio, per dire no ai fenomeni di discriminazione razziale.

Qual è la formazione che Leonardo Bonucci teme di più agli Europei? Sicuramente l'Inghilterra che ha colpito molto il difensore dell'Italia. L'esordio vittorioso della nazionale dei 3 leoni contro la Croazia, ha mostrato le qualità della formazione di Southgate: "Oltre a Portogallo, Francia e Germania, che sicuramente impressioneranno perché sono delle nazionali candidate a vincerlo, quella che mi ha impressionato di più è l'Inghilterra, per l'attitudine durante la partita, lo spirito di sacrificio che hanno avuto e la voglia di portare a casa la vittoria".

A prescindere dalle avversarie, la Nazionale azzurra contro la Turchia ha convinto tutti. Anche l'Italia dunque può essere inserita tra il novero delle pretendenti? Bonucci mantiene un profilo basso: "L'umiltà e il mantenere i piedi per terra sono il segreto per fare prestazioni come quella con la Turchia. E faremo così fino alla fine, sono sicuro. Il gruppo è solido, unito e con la voglia di vincere. Nel corso degli anni, nonostante i tanti giocatori, non è andato mai niente storto Il gruppo è coeso, con un di mix e giovani, e c'è gioia nello stare insieme".

Dopo aver esaltato le qualità del reparto offensivo della Svizzera, una battuta anche sulla possibilità di seguire l'esempio di Inghilterra e Belgio e inginocchiarsi prima dei match in linea con il Black Lives Matter: "Siamo tutti contro ogni forma di razzismo e discriminazione, però ad oggi non mi risulta che ci sia una richiesta da parte dell'Uefa di prendere parte all'iniziativa, si tratta di una libera scelta delle federazioni".