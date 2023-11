Chi è Valentina Cammarata, la manager della Bobo TV che è finita nella faida tra Adani e Vieri C’è un momento della trasmissione sui social che Adani fissa come dirimente per dare sostanza alla narrazione del voltafaccia subito. Tutto nasce dal riferimento alla manager dell’agenzia che ebbe la felice intuizioni di dirottare la Bobo Tv su Twitch. Da allora “qualcosa è cambiato ” nel tempo.

Valentina Cammarata è la manager citata da Adani nel racconto del tradimento di Vieri e della fine della Bobo Tv.

Chi è Valentina Cammarata e qual è stato il ruolo della manager nello scioglimento della Bobo Tv. Daniele Adani ne ha parlato nella lunga diretta su Instagram durante la quale ha spiegato le sensazioni provate per il tradimento di Vieri che ha dato un colpo di spugna al ‘vecchio' format e agli amici compagni di ventura per inaugurare un nuovo corso con altri ospiti, altri target, altre prospettive grazie alla preziosa collaborazione del management di Valentina Cammarata.

Un cambiamento radicale avvenuto, in apparenza, nel giro di poche ore ma che – secondo le riflessioni e le deduzioni di Lele – era già programmato ed è stato messo in atto per dare lo strattone definitivo dopo giorni di malessere serpeggiante e dubbi molto forti sul futuro della "squadra". Adani parla di "spogliatoio che andava protetto", usando un gergo calcistico, ma la verità è che da quell'ambito Vieri era già uscito per prendere un'altra strada.

C'è un momento della trasmissione sui social che Lele fissa come dirimente per dare sostanza alla narrazione del voltafaccia subito. Tutto nasce dal riferimento alla manager dell'agenzia che ebbe la felice intuizioni di dirottare la Bobo Tv su Twitch, una piattaforma allora sconosciuta ai più se non ai gamer. È da lei che, quanto la situazione è implosa, ha ricevuto un trattamento con "modi non rispettosi, attraverso risposte dirette e indirette".

Adani ha raccontato in diretta su Instagram alcuni retroscena interessanti sulla fine del rapporto con Vieri.

Un'espressione già citata nel comunicato congiunto con Cassano e Ventola e che viene messa in primo piano quando Adani scende nei dettagli dell'operato dell'agente. "La manager, Valentina, ha fatto il suo lavoro e fino a un certo l'ha fatto benissimo. Poi non ci è riuscita perché certe criticità sono state più forti di lei". In buona sostanza avrebbe peccato nella gestione dei rapporti del quartetto di amici. "Non è riuscita ad avere la parola giusta, a tenere il piede giusto nella scarpa giusta… è in determinati momenti che i grandi si dimostrano tali" e lei non è stata è la chiosa di Adani.

Detto del confronto poco felice con la manager, Adani mette sul tavolo un altro pezzo del mosaico così da tratteggiare lo strano atteggiamento di Vieri. "A Lignano, ultima tappa, della Bobo Summer Cup provo a coinvolgere Vieri per enunciargli una delle ultime opportunità capitate. Qual è stata la risposta di ‘mio fratello'? Dice: Parla con la Valentina perché io tanto adesso faccio la società con lei…".

Una replica che stride con tutto, a cominciare da quel legame che va oltre gli interessi professionali, li mette in secondo piano rispetto alla lealtà e al sentimento di "fratellanza" che Adani richiama in continuazione a testimonianza di quanto gli abbia fatto male arrivare a questo punto. "Lo guardo, gli dico io parlo con te non con lei, per il rapporto che abbiamo sempre avuto… Perché mi mandi da lei? Dovevo andare da lei e lei non veniva da me. Allo ho intuito che qualcosa stava cambiando. Il mio referente era il mio amico come in quella telefonata dell'estate 2020 che precede tutta la nostra avventura. Stavo sulla riva del fiume per capire come si stavano evolvendo le cose".

Adani alza il velo in diretta e cita situazioni, momenti e un duro confronto terminato con "toni irrispettosi" nei confronti suoi, Ventola e Cassano.

E quando ne ha la certezza chiede un chiarimento a Vieri. "C'è stato un confronto acceso, professionale, con modi totalmente sbagliati. Un atteggiamento che ci ha impedito di tornare sui nostri passi come fatto altre cento volte prima. Passano due giorni ed ecco la richiesta di prendere una pausa. In mezzora io, Nicola e Antonio abbiamo comunicato che ci saremmo presi una pausa. Io per primo".

La Bobo Tv, di fatto, già non esisteva più. A metterci la pietra tombale è lo stesso Vieri che il collegamento lo fa stesso ma da solo spazza via ogni cosa parlando "di nuovi format come se niente fosse… E quando li hai pensati? Ci ha ringraziati chiamandoci collaboratori… siamo diventati improvvisamente collaboratori… a me che aveva detto ‘la Bobo Tv non la posso fare senza te'. E cosa dire dell'accordo fulmineo con la Lega Serie A? Non ho niente contro la Lega però mi chiedo: Quando lo hai fatto? Ci sono i tuoi fratelli in attesa di una risposta e tu ci passi sopra. Dice: era giusto cambiare. Ma io dico: Se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva niente prima? Magari qualche idea balenava già da prima, dall'estate?".

Chi è la manager Valentina Cammarata citata da Adani

Futura Management è la società diretta manager e CEO, Valentina Cammarata, inserita dalla rivista Forbes tra le 100 donne di successo del 2023. Nella sua scheda professionale spiccano la lunga esperienza nella consulenza aziendale e nel marketing, ha studiato allo IED e allo IULM e ha fondato la sua agenzia due anni fa. "Dopo 15 anni di esperienza nel mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità sentivo il bisogno di iniziare una nuova sfida e di fondare una realtà nuova su pilastri fondamentali: management, creazione di format e consulenza aziendale", aveva dichiarato nell'intervista a Forbes Italia in un’intervista dello scorso agosto.

Futura Management è la prima agenzia partner di Twitch in Italia. Nel 2022 ha registrato una crescita del fatturato del 60% e a fare la sua fortuna sono proprio format editoriali come appunto la BoboTV, che da semplice diretta in streaming di quattro ex calciatori e amici si è evoluta fino a entrare anche nei palinsesti della Rai in occasione dei Mondiali di Calcio in Qatar.