Schmeichel annuncia che la sua carriera può essere finita nell’intervista TV col padre: “È devastante”

Kasper Schmeichel ha subito un grave infortunio alla spalla e a causa di questo problema rischia di chiudere la sua carriera. Il portiere ha parlato del suo percorso in diretta TV con il papà Peter Schmeichel.

Chi si sta già informando sui playoff dei Mondiali 2026 con grande attenzione avrà forse notato che nell'elenco dei convocati della Danimarca manca Kasper Schmeichel, portiere di alto livello, nonché figlio d'arte. Un infortunio lo terrà fuori e forse addirittura questo infortunio potrebbe porre fine alla sua carriera. Per annunciare pubblicamente questo, Kasper ha scelto le telecamere della CBS e lo ha fatto parlando con il papà, Peter, leggendario portiere, che da anni è un talent di quella tv.

Infortunio alla spalla per Schmeichel

Quarant'anni da compiere a novembre, con un paio di grandi obiettivi ancora da raggiungere per Kasper Schmeichel che invece starà fuori almeno un anno e che teme di aver terminato la sua carriera. L'ultima partita l'ha giocata con il Celtic lo scorso 22 febbraio. Poi si è infortunato alla spalla. Quando si è fermato non pensava che sarebbe stato così duro. Per lui due interventi in programma e una lunga riabilitazione che nella migliore delle ipotesi lo vedrebbe in campo nel 2027.

"Potrei aver giocato la mia ultima partita di calcio"

Schmeichel però è pessimista o forse solo realista. Ai microfoni di ‘CBS Sports Golazo' non si è fatto problemi nel dire che la sua carriera potrebbe essere terminata: "Potrei aver giocato la mia ultima partita di calcio. Sono un calciatore da quando sono nato, questo è devastante e faccio fatica a rendermene conto. Quando riuscirò a mettermi in forma avrò oltre 40 anni. Darò tutto quello che posso per vedere se riesco a tornare. Se riuscissi a riprendermi da un infortunio del genere sarebbe una delle più grandi imprese della mia carriera".

L'infortunio è serio. Il danese si è strappato il bicipite, la cuffia dei rotatori, si è lussato la spalla: "È come se un calciatore di movimento si fosse strappato il legamento crociato anteriore e il tendine d'Achille contemporaneamente. Il calcio è tutto per me, è stata tutta la mia vita, è la mia identità".

Kasper Schmeichel ha parlato dell’ipotesi ritiro in diretta TV con il papà, il mitico Peter, leggendario portiere.

L'intervista con il papà Peter Schmeichel

Peter Schmeichel parlando con il figlio in TV ha mantenuto l'aplomb, ma il volto tradiva le sue emozioni: "Qualunque fosse la situazione che deve affrontare ci sono sempre stato come padre. Non voglio che la sua carriera finisca con un infortunio del genere. Un infortunio alla spalla per un portiere è gravissimo. Ogni volta che ti tuffi da quel lato atterri proprio lì. Cosa posso fare per aiutare Kasper?".