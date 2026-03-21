Allegri si sfoga con gli arbitri: “Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare”. Poi si spiega

“Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare”: è questo lo sfogo, durissimo, di Massimiliano Allegri rivolto alla terna arbitrale, e in particolare al Quarto Uomo Daniele Doveri, dopo il rigore assegnato al Torino per il contatto tra Pavlovic e Simeone nell’area rossonero durante la partita vinta 3-2 dal Milan.

Il penalty concesso ai granata è arrivato solo dopo la revisione al VAR, con l'arbitro Fourneau richiamato al monitor per valutare l’episodio: una decisione che ha fatto discutere, anche perché molto simile a quella vista in Milan-Fiorentina, quando un intervento analogo di Parisi su Gimenez era stato poi giudicato a Open Var come “non da rigore”.

A DAZN l'allenatore rossonero ha commentato la sua reazione nei confronti del quarto uomo, Daniele Doveri, dopo l'assegnazione del rigore per il Torino: "È la foga del momento (ride, ndr). Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante. Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz’ora, molto buono. Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo”.

Allegri: "Quella di oggi una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo"

L'allenatore rossonero ha parlato della prestazione dei suoi, oltre che dell'importanza dei 3 punti ottenuti dal Milan: "Siamo in fondo alla stagione, quando parte il campionato si pensa a esaminare la partita e il risultato, mentre nella parte finale della stagione bisogna pensare anche alla classifica. Oggi era importante vincere dopo gli ultimi risultati, non era facile anche perché il Torino ha fatto una bella partita".

Infine, Allegri si è soffermato sugli obiettivi stagionali del Milan: "Noi guardiamo dietro, intanto è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sicuramente con questa classifica ci aspetta una bella serata di sport e calcio nella prossima giornata contro il Napoli".