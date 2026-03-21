Serie A
video suggerito
video suggerito

Allegri si sfoga con gli arbitri: “Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare”. Poi si spiega

“Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare”: Allegri spiega ai microfoni di DAZN la sua frase rivolta agli arbitri dopo l’assegnazione del rigore al Torino.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

“Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare”: è questo lo sfogo, durissimo, di Massimiliano Allegri rivolto alla terna arbitrale, e in particolare al Quarto Uomo Daniele Doveri, dopo il rigore assegnato al Torino per il contatto tra Pavlovic e Simeone nell’area rossonero durante la partita vinta 3-2 dal Milan.

Il penalty concesso ai granata è arrivato solo dopo la revisione al VAR, con l'arbitro Fourneau richiamato al monitor per valutare l’episodio: una decisione che ha fatto discutere, anche perché molto simile a quella vista in Milan-Fiorentina, quando un intervento analogo di Parisi su Gimenez era stato poi giudicato a Open Var come “non da rigore”.

Immagine

A DAZN l'allenatore rossonero ha commentato la sua reazione nei confronti del quarto uomo, Daniele Doveri, dopo l'assegnazione del rigore per il Torino: "È la foga del momento (ride, ndr). Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante. Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino, nella prima mezz’ora, molto buono. Ma soprattutto noi forzavamo troppo la giocata dentro il campo e prendevamo troppe ripartenze. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti anche fisicamente, non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo”.

Leggi anche
Del Piero si sfoga: "Pensiamo di essere i più bravi e poi prendiamo 7 gol, basta lamentarsi"

Allegri: "Quella di oggi una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo"

L'allenatore rossonero ha parlato della prestazione dei suoi, oltre che dell'importanza dei 3 punti ottenuti dal Milan: "Siamo in fondo alla stagione, quando parte il campionato si pensa a esaminare la partita e il risultato, mentre nella parte finale della stagione bisogna pensare anche alla classifica. Oggi era importante vincere dopo gli ultimi risultati, non era facile anche perché il Torino ha fatto una bella partita".

Infine, Allegri si è soffermato sugli obiettivi stagionali del Milan: "Noi guardiamo dietro, intanto è una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Sicuramente con questa classifica ci aspetta una bella serata di sport e calcio nella prossima giornata contro il Napoli".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
In campo Juve-Sassuolo (1-0): gol di Yildiz. Il Milan torna al 2°posto: battuto 3-2 il Toro
Il Milan risponde al Napoli e torna 2°, Rabiot e Fofana lanciano il Diavolo: 3-2 al Torino
Allegri si sfoga con gli arbitri: "Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare". Poi si spiega
Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay: vince a Cagliari e fa punti Champions
Conte lancia la sfida in diretta tv: "Abbiamo messo un po' di pressione all'Inter"
Chivu risponde a Conte: "Il calcio è pressione. Scudetto? Mai escluso chi insegue"
La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per Giampaolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views