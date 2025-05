video suggerito

Chi è Reggie Walsh, il 16enne del Chelsea schierato titolare nella semifinale di Conference League A soli 16 anni Reggie Walsh ha fatto il suo debutto da titolare con la prima squadra del Chelsea nella semifinale di ritorno di Conference League: è il terzo più giovane nella storia del club a partire dall’inizio in una competizione ufficiale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una notte da ricordare per Reggie Walsh, talento classe 2008, che ha vissuto il suo primo vero momento da protagonista in maglia Chelsea. L'occasione è arrivata nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Djurgarden, con i Blues forti del 4-1 conquistato all'andata in Svezia. Il tecnico Enzo Maresca, forte del largo vantaggio, ha deciso di premiare il baby centrocampista lanciandolo nell’undici iniziale.

Con i suoi 16 anni e 200 giorni, Walsh è diventato il terzo più giovane titolare di sempre del Chelsea in una gara ufficiale, dietro soltanto a Ian Hamilton (1967) e Kingsley Whiffen. Un traguardo straordinario per un ragazzo che, come raccontano dall’ambiente Cobham, vive da sempre per questi colori.

Walsh è cresciuto a pochi passi da Stamford Bridge ed è entrato nel settore giovanile dei Blues a soli sette anni. Da allora ha scalato rapidamente tutte le categorie, imponendosi come uno dei centrocampisti più promettenti del vivaio. Gioca con sicurezza, ottima tecnica e personalità: qualità che lo hanno portato a rappresentare l’Inghilterra nelle selezioni Under 15, Under 16 e Under 17.

Il giovane talento ha debuttato con l’Under 18 del Chelsea già nel match d’apertura della stagione, confermando la sua crescita fulminea. Mercoledì è stato avvistato in allenamento con la prima squadra, segnale che Maresca lo stava tenendo in considerazione. Ma che potesse partire da titolare in una semifinale europea era difficile da immaginare.

A confermare la stima nei suoi confronti, le parole dello stesso Enzo Maresca, che ha spiegato così la scelta: "Il suo talento è molto buono. La tecnica è fantastica. Mi piace molto. Tra le righe c'è del buono, si vede subito che ha qualcosa di speciale. Sicuramente a 17, 18 anni deve lavorare duro e continuare. Mi piace anche la sua personalità, ha lavorato con noi durante la stagione. Non è timido, chiede sempre la palla, urla e parla. Mi piace, è un bravo giocatore".

Walsh, attualmente al Year 11 scolastico (corrispondente al quarto superiore italiano) e impegnato negli esami GCSE, ha probabilmente dovuto mettere in pausa qualche sessione di ripasso per rispondere alla chiamata di Maresca. Ma è un sacrificio che difficilmente dimenticherà.