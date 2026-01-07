Chi è Petar Ratkov, l’attaccante che sostituirà Castellanos alla Lazio: nel 2024 segnò un gol folle

Petar Ratkov sarà presto il nuovo attaccante della Lazio. Il centravanti serbo ha 22 anni ed è stato acquistato dal Salisburgo per sostituire Castellanos. Nel 2024 segnò un gol assurdo.

La Lazio si prepara ad accogliere Petar Ratkov come nuovo attaccante chiamato a sostituire il Taty Castellanos ceduto al West Ham. Il centravanti serbo, classe 2003, è stato preleavato dal Salisburgo per un'operazione chiuso a titolo definitivo sulla base du 13 milioni di euro +1 di bonus. Investimento importante per la società biancoceleste che farà firmare al giocatore un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione. Di fatto Fabiani seguiva da tempo Ratkov e appena il mercato ha permesso nuovamente alla Lazio di operare ecco arrivare il primo colpo che servirà a Sarri per avere finalmente una punta di ruolo adatta al suo gioco.

Nelle ultime due stagioni Ratkov ha messo a segno 22 gol in 99 presenze, di cui 12 solo negli ultimi 6 mesi. Si tratta di un attaccante alto 193 centimetri dal fisico longilineo che fa della sua abilità aerea e del suo fiuto del gol una delle sue armi migliori. A settembre 2024 inoltre c'è stata anche la sua ultima apparizione con la nazionale serba. Un giocatore che il Salisburgo si teneva stretto e che ha visto segnare anche uno dei gol più folli della storia del campionato austriaco: dopo soli 5 secondi dall'inizio della partita.

Nel 2024 contro il Blau-Weiß Linz, Ratkov riuscì a rendersi protagonista assoluto in Austria segnando dopo soli cinque secondi, rendendo quella rete come la più veloce nella storia della Bundesliga. In un'intervista a Kicker spiegò: "All'inizio, non mi rendevo conto di quanto fosse successo tutto così velocemente e, a dire il vero, ero un po' perplesso – aggiunge -. Solo più tardi ho scoperto e capito che si trattava del gol più veloce nella storia della Bundesliga. Fu qualcosa di straordinario, davvero unico". Questo dunque un passo importante nella storia del Salisburgo e anche della sua carriera che però ha rischiato di fermarsi prima di iniziare.

Il percorso di Ratkov e le sue caratteristiche tecniche

All'età di 16 anni infatti, quando già si inizia a capire se si potrà fare o meno strada nel mondo del calcio, Ratkov era arrivato al punto di voler smettere di giocare. All'epoca militava nelle giovanili del DIF Belgrado, squadra militante nella sesta categoria nazionale. Fu però il TSC Backa Topola a credere in lui notando il giocatore prima di inserirlo nella formazione U19 da sotto età.

Da lì in poi Ratkov spiccò il volo fino all'arrivo al Salisburgo al termine della stagione 2022/2023 chiusa con 14 reti segnate. Per 5 milioni di euro fu trasferito nel club della Red Bull consacrandosi anche nella nazionale giovanile e in quella maggiore. Fino a questo momento avevo messo a segno col Salisburgo nel 2025/2026 ben 12 gol e 3 assist. Ora la grande occasione della Lazio con Sarri pronto a schierarlo come punta sfruttando il suo destro educatissimo e la sua velocità di movimento spalle alla porta.