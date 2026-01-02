Chi è Manor Solomon, nuovo calciatore israeliano della Fiorentina che i suoi vecchi tifosi ripudiavano

La Fiorentina ha tesserato Manor Solomon, esterno offensivo israeliano che in passato è finito nella bufera spesso a causa di alcuni post riguardanti Israele e la Palestina. I tifosi del Villarreal, lo scorso settembre, hanno protestato quando il club lo ha tesserato.

La Fiorentina inizia il 2026 all'ultimo posto della Serie A. L'obiettivo stagionale è clamorosamente la salvezza. Vanoli per ora è confermato. La squadra sarà rivoluzionata. Fabio Paratici sarà il nuovo cardine societario e dovrà operare bene e in tempi brevi per rinforzare la Viola. Il primo colpo è Manor Solomon, esterno offensivo israeliano che Paratici conosce bene, avendolo portato al Tottenham. Quello di Solomon è un nome discusso, perché in passato il calciatore si è espresso con durezza su quanto accade a Gaza e per questo motivo i tifosi del Villarreal protestarono duramente quando venne tesserato.

La carriera di Solomon tra Premier League e Villarreal

Solomon è nato nel 1999, dopo aver esordito giovanissimo, a 20 anni passa allo Shakhtar Donetsk con cui gioca per tre stagioni. In Ucraina vince quattro trofei, poi passa in Inghilterra. Una buona stagione al Fulham, prima di firmare un quinquennale con il Tottenham. Con gli Spurs, però, ha poca fortuna. Cinque presenze appena. Finito in Championship con il Leeds vince il campionato, la scorsa estate è passato al Villarreal, dove ha giocato molto poco. Ora la Fiorentina. In mezzo quasi una cinquantina di partite con la nazionale d'Israele, 8 i gol.

Manor Solomon in azione con Buongiorno in Israele–Italia di Nations League.

Solomon sui social ha parlato spesso di Israele e Gaza

Manor Solomon, però, è noto anche per altro. Perché il calciatore israeliano si è espresso spesso pubblicamente riguardo la questione riguardante Israele e la Palestina e lo ha fatto in modo netto, senza nascondersi, usando spessissimo delle parole durissime. Dopo l'attacco di Hamas e l'invasione di Gaza pubblicò sui social una serie di messaggi molto chiari: "L'esplosione dell'ospedale di Gaza è senza dubbio colpa del lancio fallito di un razzo da parte della Jihad islamica. Uccidono il loro stesso popolo e danno la colpa a Israele".

Il 7 ottobre 2023 pubblicò un messaggio lunghissimo su Instagram nel quale fu altrettanto esplicito: "Negli ultimi due giorni il mio Paese, la mia famiglia, i miei amici e il mio amato popolo hanno vissuto un inferno. Oltre 800 israeliani sono stati uccisi. Migliaia di missili e razzi sono stati lanciati contro civili innocenti! Hamas non sta facendo e non ha mai fatto niente a favore del popolo palestinese. Hamas è un’organizzazione terroristica con un’unica missione: spazzare via gli ebrei dal pianeta. Sostenerli significa sostenere il terrorismo. Israele ha il diritto di difendersi! Pregate per Israele".

Una degli screen di Solomon relativi alla questione relativa a Israele e Gaza.

Le proteste dei tifosi del Villarreal contro l'arrivo di Solomon

Solomon è stato contestato, anche per altri messaggi: "Dove erano i vostri occhi il 7 ottobre?". I tifosi del Villarreal hanno organizzato una protesta social, sia sugli account della società con messaggi come: ‘Palestina libera' o ‘Un assassino di bambini nella squadra del mio cuore'. Solo sei partite in campionato con il ‘sottomarino giallo', in una di queste, a Siviglia, al momento dell'ingresso in campo, subentrò a un compagno di squadra, venne accolto con dei sonori fischi e con il coro di ‘assassino'.