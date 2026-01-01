Rivoluzione Fiorentina, annunciato Paratici e l’intervento sul calciomercato: “Servono facce nuove”

Serie A
Paolo Vanoli resta al proprio posto anche con l’avvento di Paratici, il dirigente “con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di adesso ma anche alla Fiorentina del domani”. E sul mercato di gennaio, attesa una piccola rivoluzione: “Servono volti nuovi”
La Fiorentina è rimasta ancorata all'ultimo posto in classifica con una sola vittoria all'attivo dopo 17 partite disputate: un fallimento sportivo che ha visto il ribaltone in panchina e in dirigenza alla ricerca di un cambio di rotta che non appare essere all'orizzonte. Ma lo scenario potrebbe davvero cambiare radicalmente nei prossimi giorni, con il classico colpo di spugna attraverso la sessione invernale di calciomercato invernale. Paratici è praticamente il nuovo direttore sportivo – manca solo l'annuncio ufficiale – e in squadra ci saranno partenze e arrivi: "Servono nuove facce" ha anticipato Alessandro Ferrari, direttore generale della Viola.

Progetto sportivo in mano a Paratici, neo DS: "Al lavoro anche per la Fiorentina del domani"

Alessandro Ferrari ha preso parola sui canali ufficiali viola approfittando della chiusura di un pessimo 2025 e in vista di un 2026 che si aprirà in primo luogo con la possibilità di cambiare più che qualcosa, attraverso la sessione invernale di trattative dove la Fiorentina sarà più che attiva. L'argomento mercato è stato al centro del villaggio del dirigente gigliato, che ha anticipato anche l'ingresso di Paratici quale nuovo ds: "Questo gruppo a partite dall’anno nuovo si troverà una figura che avrà la responsabilità dell’area tecnica. Stiamo cercando una persona con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di adesso ma anche a delle esperienze e capacità che ci possono permettere di costruire la Fiorentina del domani".

La ricetta della Fiorentina, Vanoli non si tocca e mercato attivo: "Con 7 vittorie e 8 pareggi arriva la salvezza"

Ferrari ha delineato anche la guida che dovrà seguire la società e la squadra verso acque più tranquille, evidenziando un mercato attivo a gennaio: "Dobbiamo sfruttare questa finestra di mercato per portare qualche faccia nuova". Una frase che appare come una sentenza che prevede profondi cambiamenti nelle prossime settimane. Ma senza una nuova guida tecnica perché l'avvento di Vanoli è stato considerato la scossa che ha smosso lo stagno anche se i risultati sono ancor lungi dal concretizzarsi. Eppure con il nuovo tecnico – racconta Ferrari snocciolando statistiche e numeri –  la Fiorentina si è presa il 5º posto in Serie A per occasioni create e per possesso palla.

La tabella di marcia per la salvezza della Fiorentina: "7 vittorie e 8 pareggi"

Numeri che stanno dando ragione alla Viola rivolta alla salvezza che, dice ancora Ferrari,  può arrivare non guardando la classifica "ma solo 7 vittorie e 8 pareggi: dobbiamo avere sempre in testa questa tabella di marcia" ha evidenziato il dirigente viola sottintendendo una serie più che fattibile con ancora 21 partite a disposizione. "Dobbiamo essere lucidi per la situazione in cui siamo".

