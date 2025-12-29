Paratici ha già deciso su Vanoli lavorando nell’ombra alla Fiorentina: esonero a una sola condizione

Fabio Paratici ha preso in mano le redini della Fiorentina già a distanza. La prima decisione è stata la conferma di Vanoli anche se l’esonero potrebbe arrivare a una sola condizione.

La Fiorentina sta chiudendo il suo 2025 come peggio non poteva immaginare. I soli 9 punti in classifica e l'ultimo posto solitario a -5 dal Genoa quartultimo – in attesa della sfida di stasera dei liguri contro la Roma e dei recuperi di Verona, Lecce e Parma – certifica una situazione ai limiti del disastro. L'incubo Serie B sembra essere sempre più concreto e la sola vittoria sull'Udinese al Franchi è sembrata solo un goccia nell'oceano specie dopo il ko di Parma pochi giorni dopo.

Commisso pare aver dato ormai con certezza pieni poteri a Fabio Paratici che tornerebbe in Italia dal Tottenham proprio per cercare di centrare l'impresa salvezza dei toscani. Un'impresa dato che il calendario mette di fronte alla viola quattro sfide a dir poco complicate: Cremonese, Milan, Lazio e Bologna. A Paolo Vanoli il compito di risollevare la squadra e fare risultato e a Paratici l'ultima decisione proprio sull'esonero dell'allenatore. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato proprio Paratici da Londra a confermare Vanoli sulla panchina dei toscani a una sola condizione: l'esonero arriverebbe solo in caso di zero vittorie nelle prossime quattro partite.

Le proteste dei tifosi della Fiorentina contro la squadra.

A quel punto però sarebbe davvero impossibile per chiunque arrivi dopo salvare la Fiorentina, a meno di miracoli. L'impresa Salernitana nel campionato 2021/2022 sembra essere l'unico appiglio dei tifosi viola che sperano che proprio Vanoli possa trovare il modo di rilanciare la Fiorentina. Paratici ha affidato all'allenatore ex Torino il compito di salvare la Fiorentina e nonostante il club non abbia ancora ufficializzato il suo ingaggio, l'ex dirigente della Juventus pare stia lavorando da lontano già con la società toscana in attesa di risolvere le ultime pratiche burocratiche col Tottenham.

Chiaramente Paratici ha in testa di fare un mercato come si deve a gennaio per aiutare Vanoli a centrare l'obiettivo salvezza. La rosa sarà rifondata in buona parte con i vari Gudmundsson e Kean che ad oggi appaiono gli unici intoccabile dal dirigente che proverà a portare subito a Firenze i vari Boga, in rotta col Nizza, ma anche Coppola che dopo il suo trasferimento al Brighton dal Verona non ha trovato molto spazio in Inghilterra e potrebbe rilanciarsi proprio in Italia. Da non escludere anche l'ipotesi Martel del Colonia per rinforzare anche il reparto di centrocampo.