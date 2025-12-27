La Fiorentina chiude il 2025 all’ultimo posto, la crisi continua: Sorensen regala la vittoria al Parma

La Fiorentina chiude il 2025 all’ultimo posto, un gol di Sorensen regala la vittoria al Parma. La crisi della Viola non è alle spalle e la luce per la squadra di Vanoli è lontana in fondo al tunnel.

Vittoria fondamentale per la squadra di Carlos Cuesta, che dopo la sconfitta casalinga con la Lazio è riuscita a vincere uno scontro diretto importantissimo: con questi 3 punti i gialloblù emiliani si portano a 17 mentre i gigliati sono fermi a 9 in fondo alla graduatoria.

Sorensen regala una vittoria importantissima al Parma: Fiorentina KO

Parma e Fiorentina non si fanno male nei primi 45 minuti, con le occasioni più rilevanti del primo tempo portano entrambe la firma dei gialloblù. Al 13’ Sorensen prova la conclusione al volo dal limite dell’area, ma il pallone termina di poco a lato. Al 32’ è ancora il Parma a farsi vedere: Ondrejka riceve in posizione favorevole, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Il guizzo decisivo del match arriva subito dopo l'intervallo proprio con Oliver Sorensen, che sfrutta al meglio un cross al centro per Pellegrino e alle sue spalle si infila come un treno battendo De Gea di testa. Difesa viola troppo statica.

Nel finale la Fiorentina vicina al gol con Comuzzo ma Corvi respinge e salva la porta. I viola provano a spingersi in avanti, ma sbattono sul muro gialloblù, non riuscendo mai a rendersi veramente pericolosi.

Parma vicino al raddoppio con un tiro dalla distanza di Oristanio e la palla che termina fuori di poco, con De Gea che non ci sarebbe arrivato.

Parma-Fiorentina, il tabellino

RETI: 48′ Sorensen (P).

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Sorensen, Keita; Ondrejka (68′ Estevez), Benedyczak (68′ Oristanio), Pellegrino. All. Cuesta.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti, Comuzzo, Pongracic; Parisi (76′ Gosens), Mandragora (63′ Piccoli), Fagioli, Ndour (76′ Sohm); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

ARBITRO: Guida.

AMMONITI: Circati (P), Mandragora (F).