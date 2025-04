video suggerito

Chi è Lauren Fryier, la fidanzata di Declan Rice vittima di grassofobia dopo Arsenal-Real Madrid La donna è divenuta bersaglio degli insulti e delle offese più sgradevoli a causa del suo fisico, in seguito alla doppietta del compagno nell'andata dei quarti di Champions.

Lauren Fryier è la compagna di Declan Rice che dopo i gol del marito in Arsenal–Real Madrid di Champions è stata vittima di attacchi di grassofobia. La parola spiega già in parte cosa le è successo: la donna è divenuta bersaglio degli insulti e delle offese più sgradevoli a causa del suo fisico. Quelle he nel linguaggio comune sono riassunte dalla parola ‘body shaming' Allusioni volgari che i tifosi più esacerbati dei blancos hanno vomitato sui social network per sfogare tutta la loro rabbia a causa della sconfitta subita nell'andata dei quarti di finale.

Insulti e offese pesanti rivolte alla donna per il suo aspetto fisico

La doppietta del calciatore dei Gunners ha fatto saltare loro i nervi, più ancora quel tiro a giro su punizione che s'è infilato all'incrocio dei pali ed è stato una mazzata tremenda per gli spagnoli. In una community spesso caratterizzata da abusi ed eccessi da parte degli utenti può accadere anche questo: ovvero che una mamma (in questo caso la dolce metà del giocatore) sia presa di mira perché non ha le fattezze di una ‘wag', ovvero la donna che secondo l'idea dominante in Rete deve corrispondere a determinati ed esclusivi canoni di bellezza.

La ‘colpa' di Lauren Fryier è nient'altro che il riflesso della frustrazione più feroce da parte di un cerchia di sostenitori iberici: non riescono ad accettare la brutta battuta d'arresto avvenuta grazie alle prodezze di Rice e per questo se la prendono, oltre che con lui direttamente, anche con la persona che gli è più cara e al suo fianco. Cosa le hanno detto? Frasi del tipo: "Lui potrà segnare pure tanti gol ma quando tornerà a casa troverà ad aspettarla quella ragazza grassa con la faccia di maiale e il corpo di salsiccia". Tutte le altre, con sfumature anche più gravi, sono intrise di cattiveria allo stato puro.

Lauren Fryier e Declan Rice insieme fin dai tempi del Liceo

La donna, originaria di Chessington (Londra), è nata a giugno 1998 e ha una relazione con Rice da quando erano ragazzi: aveva 17 anni quando lo incontrò per la prima volta e scoccò la più classica scintilla. Insieme hanno fatto un bel po' di strada anche come coppia proiettata verso il futuro: Lauren è una presenza fissa, speciale per il compagno al quale è stato vicino dal Liceo fino al debutto con il West Ham United e, in seguito, con la nazionale dei Tre Leoni.

Entrambi hanno sempre gestito il loro rapporto in maniera molto discreta, rifuggendo la luce dei riflettori che spesso si accende sulle star del pallone britannico. Entrambi hanno sempre vissuto in maniera ‘molto normale, comune' i momenti trascorsi durante la vita quotidiana oppure in altri ambiti, che sia in vacanza oppure in contesti ulteriori legati al mondo del calcio. In alcune foto, infatti, è possibile notare Lauren che è sul rettangolo verde dopo un match a parlare con il compagno oppure seduta in tribuna in occasione delle partite dell'Inghilterra. Non da sola ma con in braccio il piccolo, Jude: è il bimbo nato nel 2022 e di cui s'è saputo solo perché il giocatore mostrò un tatuaggio a lui dedicato nel corso di un match, quando era ancora tesserato per gli Hammers.