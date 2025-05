video suggerito

Chi è Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte che lo ha incoraggiato a restare al Napoli Elisabetta Muscarello ha conosciuto Antonio Conte a Torino quando avevano soltanto 15 anni e da quel momento non si sono più separati: chi è la moglie dell'allenatore del Napoli che ha mantenuto la sua promessa ai tifosi.

A cura di Ada Cotugno

Con la mano sul cuore aveva promesso ai tifosi del Napoli di fare di tutto per convincere Antonio Conte a restare sulla panchina e così è stato. Mentre la città festeggia il quarto Scudetto e sogna un futuro radioso anche Elisabetta Muscarello è diventata l'idolo della città: c'è anche il suo zampino dietro alla scelta del marito di continuare il percorso con i partenopei, con quelle parole profetiche pronunciate dal pullman scoperto nel giorno dei festeggiamenti. Ha risposto alla richiesta di un popolo intero che ha gioito all'annuncio di Aurelio De Laurentiis del nuovo sodalizio con il tecnico salentino.

Chissà se ha davvero seguito il cuore e i consigli della donna che gli è accanto da oltre trent'anni e che lo ha stregato con un colpo di fulmine da romanzo. Lei era soltanto una ragazzina quando lo ha conosciuto e negli anni è diventata la sua spalla, il punto fermo di tutta la sua vita. E ancora una volta Elisabetta è stata decisiva con la promessa mantenuta: resterà al fianco di Conte assieme a sua figlia Vittoria, nata nel 2007 da un legame che è più saldo che mai.

La storia d'amore tra Elisabetta Muscarello e Antonio Conte

Il destino ci ha messo lo zampino quando nel 1991 ha fatto incontrare Antonio ed Elisabetta: lui si era appena trasferito alla Juventus e lei era la figlia dei suoi vicini di casa, una ragazzina di 15 anni che senza saperlo aveva già incontrato l'uomo della sua vita. Si sono conosciuti sul pianerottolo dei loro appartamenti ma la relazione è iniziata soltanto qualche anno più tardi, quando si sono ritrovati in un bar di Torino. Conte era un giovane centrocampista della Juve, in piena rampa di lancio, mentre Elisabetta era una ragazza semplice e riservata come lo è tutt'ora. Celebre è il racconto del primo appuntamento che racchiude benissimo i loro caratteri: l'ex giocatore si presentò da lei in Porche ma fu gelato da un commento che non si aspettava. "Queste macchine non mi piacciono, preferisco cose più semplici" fu la risposta che comunque non lo intimidì.

L'amore è scattato subito, sono andati a convivere e dopo un paio d'anni è arrivata la loro unica figlia, Vittoria, nata nel 2007. Nel 2013 si sono sposati a Torino: Conte allenava già la Juventus e il rito si svolse alla Chiesa degli Angeli Custodi, mente la Reggia di Venaria fece da sfondo alla grande festa per celebrare le nozze con oltre 300 invitati. Da quel momento Elisabetta ha deciso sempre di seguire il marito per stargli accanto e non fargli mai mancare il sostegno della famiglia.

Soltanto Londra li ha divisi, un'esperienza forte per Conte che ha sofferto per la mancanza della moglie e della figlia ed è stato anche sconvolto dalla morte di Gian Piero Ventrone, preparatore atletico e suo grande amico. Elisabetta Muscarello è sempre stata lontana dai riflettori e si espone poco sui social, protetta dalla sua grande riservatezza, ma è sempre stata un punto fisso per l'allenatore e anche questa volta si è rivelata una saggia consigliera: chissà se dietro quella promessa non ci sia stato davvero il suo intervento e il suo incoraggiamento a non andare via, decisivi per trattenere l'allenatore al Napoli e continuare il suo cammino.