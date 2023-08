Chi è Darya Bahrami, l’agente iraniana protagonista nella trattativa tra il Milan e Taremi Darya Bahrami è l’agente iraniana protagonista nella trattativa tra il Milan e Taremi. Un ruolo fondamentale per provare a sbloccare l’operazione di mercato.

A cura di Marco Beltrami

Darya Bahrami è una figura importante in chiave mercato per il Milan. I rossoneri stanno cercando di chiudere la loro sessione di trattative assicurandosi anche l'attaccante Taremi, per il quale il discorso si è complicato con il Porto. Ecco allora che il club del capoluogo lombardo si è affidato ancora all'intermediaria di mercato iraniana, sperando che possa facilitare il discorso.

Ma chi è Darya Bahrami? Grande appassionata di sport e in particolare di calcio, questa professionista ha già collaborato in passato con il Milan per vicende di mercato. L'obiettivo è quello di aiutare le parti a trovare l'intesa sull'ingaggio del connazionale che ha già dimostrato di gradire il trasferimento a Milano. È lei la titolare della società On The Ball, specializzata in consulenza gestionale anche calcistica con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

L'agenzia è stata fondata da Darya Bahrami che è un avvocato sportivo internazionale, nonché agente FIFA e intermediaria calcistica regolarmente registrata presso la Federcalcio spagnola (RFEF). Dopo aver conseguito un Master in Gestione sportiva e Competenze legali, Bahrami ha iniziato subito a lavorare sul campo, guadagnandosi uno spazio importante nel settore.

Specializzata nel diritto e nella gestione burocratica e sportiva, in precedenza è stata la rappresentante di Cherry Sports Agency per il mercato spagnolo, di Anthem Sports Management UAE in Spagna, di Racing City Group e della scuola internazionale di calcio di Genova/Rayo Vallecano Academy in Iran. Sul suo profilo Instagram che può vantare più di 17mila followers è possibile seguire anche il suo lavoro, e le collaborazioni con tantissimi club tra cui Real, Atletico e appunto Inter e Milan.

Tra i suoi scatti si possono vedere anche quelli con leggende del calcio e giocatori per i quali ha lavorato, oltre anche ad immagini relative a visite negli stadi più prestigiosi del mondo. Ora tutti i tifosi del Milan fanno il tifo per lei, nella speranza che riesca ad avvicinare ulteriormente i rossoneri e il Porto per Taremi. L'impresa è tutt'altro che semplice visto non c'è più la predisposizione iniziale a trattare sull'ingaggio del giocatore.