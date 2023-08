Calciomercato, news di oggi in diretta: Taremi al Milan, ore decisive per chiudere. Inter, Ndombele o Lopez. Bonucci, Roma o Lazio

Taremi del Porto è a un passo dal Milan. Affare in chiusura che oggi dovrebbe vedere la fumata bianca. Operazione da 15 milioni di euro più bonus che nelle ultime ore aveva subito un rallentamento per la richiesta del Porto di tempi di pagamento più brevi. Definito l'accordo col calciatore che in rossonero farà il vice Giroud: 3 milioni d'ingaggio per i prossimi 3 anni. L'arrivo della punta iraniana sblocca la cessione in prestito di Colombo al Monza. Inter protagonista sul gong: dopo aver ufficializzato Pavard dal Bayern Monaco, i nerazzurri scelgono tra Maxime Lopez (nella foto) o Tanguy Ndombele per un rinforzo a centrocampo. A Roma la fiammata d'entusiasmo regalata dall'arrivo di Lukaku ha avuto un seguito per voci da sogno su Sergio Ramos in difesa: l'ex Real sarebbe stato offerto anche ai giallorossi (oltre al Galatasaray).

La Lazio ha accolto Guendouzi, non è detto che Lotito non batta il più classico colpo di coda: Bonucci, fuori dai piani della Juve, può essere la sorpresa (contratto annuale con opzione per il successivo in caso di piazzamento Champions). A Napoli l'ingaggio di Lindstrom sembra aver virtualmente chiuso la campagna acquisti. Se qualcosa si muoverà ancora, sarà a centrocampo: dovesse partire Demme, i riflettori sono puntati su uno tra Torreira o Amrabat. In uscita Lozano, torna al Psv. La Juve, a meno di sorprese, non dovrebbe aggiornare la casella degli acquisti (ferma a Weah). Attenzione, però, alle eventuali cessioni che rientrano nel piano di dimensionamento dei costi previsto dalla società. Da definire, tra le altre trattative il trasferimento di Zapata al Torino: il colombiano atteso per oggi in città (a prescindere dall'ok di Buongiorno, inserito nell'operazione, al passaggio in nerazzurro).