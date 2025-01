video suggerito

Chi è Cesare Casadei, obiettivo di mercato del Napoli che ha una cosa in comune con Messi e Maradona Classe 2003, Cesare Casadei lascerà il Chelsea nel mercato invernale. Il centrocampista, che ha giocato pure con l'Inter e che nel 2023 vinse il Pallone d'Oro dei Mondiali Under 20, sembra prossimo al passaggio al Napoli.

A cura di Alessio Morra

Cesare Casadei ha la fama del ‘predestinato', sta per compiere ventidue anni, ha giocato con le giovanili dell'Inter ed è un calciatore del Chelsea. Casadei è un centrocampista offensivo, è stato la stella dei Mondiali Under 20 del 2023, e adesso è sul mercato: il Napoli potrebbe essere la sua prossima squadra. Il club di De Laurentiis è prossimo a presentare un'offerta per il giovane calciatore romagnolo.

La carriera di Casadei tra Inter, Chelsea e Leicester

Nato il 10 gennaio 2003, Casadei già da ragazzino giocava, ha iniziato con il Cervia, poi è passato al Cesena. Quando il club bianconero fallisce, nel 2018, passa all'Inter, e in nerazzurro ci arriva con una grande fama. Viene aggregato anche in prima squadra, ma non esordisce mai. Antonio Conte lo osserva, lo vede da vicino, poi lo segue dal vivo anche Simone Inzaghi. Ma nell'inverno del 2022 il Chelsea piazza il colpo, fa un'offerta eccezionale ai nerazzurri, che sono costretti a venderlo e incassano: 15 milioni più 5 di bonus.

Casadei si fa un anno di apprendistato, poi va a giocare in prestito con il Reading, altro club londinese, in Championships. Una quindicina di partite prima di passare in prestito al Leicester, che risale rapidamente con Maresca in panchina, ma a metà stagione Casadei se ne va. Il Chelsea se lo riprende, gioca 11 partite ma non ha il posto fisso. In estate ritrova Maresca, che non gli concede spazio: nessuna presenza in campionato, sei partite tra Conference e Coppa di Lega. Ora è di nuovo sul mercato.

Pallone d'Oro e capocannoniere dei Mondiali Under 20

In mezzo a tutto ciò c'è stato un Mondiale Under 20 mostruoso. L'Italia nel 2023 è riuscita ad arrivare fino alla finale, persa di misura con l'Uruguay. Cesare Casadei, che è attaccante non è, in quel mese in Argentina fa vedere di cosa è capace: segna 7 gol in 7 partite ed è capocannoniere, nell'albo d'oro succede nientemeno che ad Haaland. Due doppiette nella fase a gironi, un gol negli ottavi, nei quarti e in semifinale. I magnifici sette.

Casadei viene eletto miglior giocatore della manifestazione. Tecnicamente vince il premio di Pallone d'Oro del Mondiale Under 20 (2023), riconoscimento vinto da Maradona e Messi, ma pure da Aguero e Pogba.

La trattativa tra Chelsea e Napoli per Casadei

Poche presenze con il Chelsea, pilastro della nazionale Under 21 che si è qualificata per gli Europei di categoria, e soprattutto uomo mercato. Il Torino si è mosso per primo e ha iniziato a trattare con il Chelsea, ma il Napoli si è inserito ed è pronto a formulare un'offerta. I Blues pretendono il pagamento della clausola, che ammonta a 15 milioni di euro.

Qual è il ruolo ideale di Casadei

Diversi allenatori hanno provato a trovare un ruolo a Casadei. Di sicuro è un centrocampista con spiccate doti offensive. Al Mondiale Under 20 d'Argentina ha giocato alle spalle dell'unica punta (con un altro trequartista). Casadei dovesse paragonarsi a un centrocampista della Serie A attuale potrebbe essere abbinato a Scott McTominay.