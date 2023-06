Chi è Casadei, stella dell’Italia Under 20 ai Mondiali: perché l’Inter è stata costretta a cederlo Cesare Casadei è la stella dell’Italia U20 in cui si è messo in mostra nei Mondiali di categoria fino al raggiungimento della finale di oggi contro la Corea. Centrocampista cresciuto nell’Inter, fu ceduto l’estate scorsa dai nerazzurri al Chelsea che ora se lo tiene strettissimo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sette gol e 2 assist nel Mondiale U20 per trascinare l'Italia di Nunziata alla finale del torneo di categoria contro l'Uruguay. La sensazione è che di Cesare Casadei ne sentiremo parlare molto dopo l'exploit con gli azzurrini e quello fatto vedere a tratti nelle giovanili del Chelsea e successivamente, dopo essere stato ceduto in prestito, al Reading in Championship. Prodotto del settore giovanile dell'Inter, il suo trasferimento ai Blues nell'estate del 2022 fece molto discutere. I tifosi fecero piovere molte critiche sulla società nerazzurra che in quel periodo era ancora in una fase critica dal punto di vista finanziario e fu costretta a cedere il giocatore.

Marotta si trovò sul tavolo un'offerta degli inglesi pari a 20 milioni di euro di cui 15 fissi più cinque di bonus che convinsero il club a lasciar partire il baby fenomeno e a salutarlo con destinazione Londra. Fu il secondo addio a un giovane in quella sessione di calciomercato dopo la cessione di Andrea Pinamonti finito al Sassuolo anche lui per 20 milioni. Sta di fatto però che Casadei poteva rappresentare davvero il futuro per l'Inter dato che già nel settore giovanile nerazzurro si era distinto realizzando la bellezza di 37 gol complessivi e 7 assist. Centrocampista capace di incidere molto dal punto di vista offensivo, oggi è diventato l'autentica stella di questa Italia U20 pronta a centrare un titolo questa sera con calcio d'inizio alle ore 23.

Chi è Cesare Casadei e perché l'Inter fu costretta a cederlo

L'identikit di Cesare Casadei somiglia un po' a quello di un giocatore che sa benissimo di avere delle grosse potenzialità ma da non poter esprimere in un contesto sbagliato. L'elemento giusto ma al posto sbagliato nel momento più difficile per il club nerazzurro. Casadei era arrivato al termine della passata stagione con l'Inter Primavera vincendo lo Scudetto nel Campionato Primavera 1 TIM segnando anche il momentaneo gol dell'1-1 che ha mandato la sfida ai supplementari conquistando successivamente il titolo e, contestualmente, il premio di MVP delle finali. Un cammino importante per il giocatore che poco dopo verrà attenzionato dal Chelsea.

Il bilancio dell'Inter in quel momento era a dir poco preoccupante dato che gravavano 700 milioni di debiti complessivi e la società era appesa al prestito da 275 milioni (con tasso al 12% annuo) concesso da Oaktree e che scadrà a maggio del 2024. C'era così la necessità di vendere ogni anno pezzi pregiati della propria rosa, motivo per cui nell'estate 2021 salutarono l'Inter Lukaku per 115 milioni e Achraf Hakimi per circa 60 versati dal PSG. Quest’anno sembrava che le cose potessero andare meglio, dato che il bilancio prevedeva un rientro di 60 milioni entro il 30 giugno 2023. E così l'offerta del Chelsea per Casadei sembrò subito vantaggiosa in quel senso dato che i nerazzurri avevano le mani legate.

L'esperienza al Chelsea, il Reading e i Mondiali U20 con l'Italia

Il Chelsea accolse subito quel giocatore e frutto anche di un investimento economico importante, volle subito capire se la cifra spesa fosse stata un azzardo oppure no. Casadei si è messo in mostra subito in questa stagione con i Blues giocando però principalmente con le giovanile dei Blues. L'impiego in prima squadra infatti non è mai arrivato ma il giocatore italiano in poco più di 6 mesi riuscì a mettere a segno 5 gol in 13 presenze prima del passaggio al Reading nella Serie B inglese durante il mercato di gennaio. Qui troverà una continuità maggiore in un campionato comunque molto impegnativo come la Championship.

Il bottino finale sarà di 15 presenze, molte delle quali da titolare e per tutti i 90 minuti, con un gol all'attivo messo a segno contro il Blackburn nella sconfitta per 2-1 della sua squadra. Il Reading non riuscirà ad evitare la retrocessione ma alle porte per Casadei c'era subito il ritorno al Chelsea dal prestito e soprattutto l'imminente Mondiale U20. Casadei in maglia azzurra si è reso subito protagonista segnando una doppietta all'esordio contro il Brasile da capitano e poi con un'altra doppietta contro la Repubblica Domenicana. Agli ottavi poi, sempre da capitano, la rete contro l'Inghilterra e quelle ai quarti contro la Colombia e in semifinale con la Corea per un totale di 7 marcature più 2 assist. Da lui passa anche il futuro dell'Italia dato che Mancini lo tiene molto in considerazione e ci punta tantissimo per il futuro e per l'imminente rilancio e riscatto della Nazionale maggiore.