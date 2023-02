Chelsea nel caos: un video inchioda Cucurella, si comporta come se Mudryk non esistesse Spunta un video che inchioda Marc Cucurella, i tifosi del Chelsea non hanno dubbi. Il club londinese nel caos dopo aver speso centinaia di milioni.

A cura di Paolo Fiorenza

I soldi non fanno la felicità e neanche le squadre di calcio: ne sa qualcosa il PSG, che in questi anni a dispetto di una squadra stellare non è mai riuscita a mettere le mani sulla Champions League, stesso destino toccato al Manchester City di Guardiola. La lezione dovrà impararla presto il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly, che al suo primo anno al comando ha deciso di rinverdire i fasti del primo Abramovich, spendendo una cifra mostruosa nelle due sessioni di calciomercato: dopo i 282 milioni versati senza battere ciglio la scorsa estate, nell'ultima sessione ha fatto cadere la mascella pagandone altri 329, per un totale che sfonda i 600.

Graham Potter è sulla graticola al Chelsea

Cifre assurde, cui si è arrivati con valutazioni pazzesche dei calciatori portati a Londra, con le vette raggiunte a gennaio da Enzo Fernandez (120 milioni al Benfica) e Mykhaylo Mudryk (un centinaio di milioni allo Shakhtar Donetsk), in aggiunta ai vari Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Andrey Santos e David Fofana, oltre al prestito oneroso di Joao Felix dall'Atletico Madrid, ugualmente strapagato per soli pochi mesi. Nella sessione estiva invece tra gli altri era arrivato al Chelses Marc Cucurella, anch'egli valutato davvero tanto (70 milioni, bonus inclusi).

E proprio l'esterno sinistro è stato protagonista negli ultimi giorni di più di una vicenda spiacevole, nel contesto di risultati di squadra che continuano ad essere molto deludenti: tre sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria nel 2023, con eliminazione dalla FA Cup e un disastroso nono posto in campionato, a ben 20 punti dall'Arsenal primo in classifica. Giovedì scorso aveva fatto molto discutere il ‘like' messo dal proprietario Boehly ad un tweet che faceva a pezzi Cucurella citando l'ex Chelsea Frank Leboeuf: "Non vogliamo più vederlo. Con tutto il rispetto per un uomo che non conosco, il giocatore non è abbastanza bravo per il Chelsea. È così semplice". Il ‘mi piace' del nuovo patron dei Blues è rimasto lì, lasciando dietro di sé parecchi interrogativi.

Il post a cui Mudryk ha messo ’like’

Ma le cose sono peggiorate ulteriormente per lo spagnolo ex Barcellona, Getafe e Brighton dopo l'ultimo weekend, in cui il Chelsea ha pareggiato 1-1 il derby col West Ham. È infatti diventato virale un video che mostra come durante il match contro gli Hammers Cucurella ignori sistematicamente Mudryk, suo compagno di fascia nella catena di sinistra della squadra di Potter: secondo i tifosi, il terzino ha deliberatamente ‘cancellato' il giovane talento ucraino, non passandogli letteralmente mai la palla, anche nelle situazioni più ovvie, ma preferendo sempre rientrare verso l'interno del campo.

Lo stesso Mudryk ha ritenuto la vicenda davvero paradossale, per usare un eufemismo, ed ha messo a sua volta un ‘like' ad un post con un meme che suggeriva che Cucurella avesse evitato di proposito il passaggio al suo nuovo compagno di squadra. Il ‘like' è poi sparito, ma che la situazione nello spogliatoio affollatissimo del Chelsea sia bollente è sotto gli occhi di tutti, col tecnico Graham Potter sulla graticola praticamente da quando è arrivato a Stamford Bridge.

Cucurella è stato sostituito proprio assieme a Mudryk nel secondo tempo del match col West Ham, beccandosi una raffica di fischi da parte dei tifosi dei Blues presenti al London Stadium. Mercoledì è tempo di Champions League con la trasferta in casa del Borussia Dortmund: la tenuta del Chelsea sarà messa a dura prova nella bolgia del Signal Iduna Park.