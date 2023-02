Mudryk è già un caso nel Chelsea: improponibile, Potter costretto a sostituirlo contro il Fulham I tifosi del Chelsea hanno già trovato a chi dare la colpa della brutta prestazione contro il Fulham: Mychajlo Mudryk. Le statistiche inchiodano l’ucraino, pagato 100 milioni ma assolutamente inesistente in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

A mettere sotto feroci critiche il neo acquisto proveniente dallo Shahktar Donetsk nella parentesi di mercato invernale, sono i tifosi del Chelsea, già inviperiti per la magra scena rimediata dalla squadra nell'ultima uscita di Premier contro il Fulham: era la prima dopo gli ultimi, milionari, acquisti e doveva celebrare in campo il trionfo della nuova squadra di Potter. E invece, si è dimostrato un amaro fallimento, con l'attaccante ucraino sostituito dopo soli 45 minuti e una prestazione imbarazzante.

Il nazionale ucraino era al suo debutto ufficiale da titolare tra i Blues, dopo che aveva impressionato tutti contro il Liverpool due settimane fa, subentrando dalla panchina e dando dimostrazione delle proprie qualità e dell'investimento enorme compiuto dal club londinese con una spesa vicina ai 100 milioni di euro. E invece, nel giorno della consacrazione, proprio Mychajlo Mudryk è stato tra i peggiori nel match interno con il Fulham, ricevendo i fischi di Stamford Bridge e venendo sostituito dopo 45 minuti.

Il 22enne non è riuscito a creare una sola occasione in tutto il primo tempo, o a mettere a segno un tiro in porta, imbavagliato alla perfezione dal Fulham, così da costringere Graham Potter a lasciarlo negli spogliatoi puntando su un altro neo acquisto, Noni Madueke, che ha mostrato scorci del suo talento, al suo debutto con i Blues, anche se non è riuscito a essere decisivo. Proprio la scelta di Potter ha focalizzato le attenzioni del post gara, ma il tecnico ha subito spiegato i motivi della scelta: nessuna bocciatura, solamente Mudryk era reduce da una influenza e nei piani avrebbe dovuto giocare comunque non più di un'ora.

"Non abbiamo voluto rischiarlo" ha sottolineato il tecnico dei Blues "visto che si sentiva molle sulle gambe e avevamo buone soluzioni alternative in panchina". Ma ciò che ha fatto inferocire i tifosi è che Mudryk non sia mai entrato letteralmente in partita dal primo minuto e le spiegazioni del tecnico non hanno convinto molti che hanno riversato la loro frustrazione direttamente sui social. Anche perché proprio su Mudryk e il suo trasferimento la tifoseria dei Blues si era esposta enormemente, dopo che il Chelsea lo aveva strappato in extremis all'Arsenal, dedicandogli anche una canzone che era stata intonata in occasione del debutto con il Liverpool.

"È arrivato dall'Ucraina, sull'aereo privato di Boehlys, Mudryk mi ha detto:' L'Arsenal ha mai vinto la Champions League? Così gli ho detto di no, conosci il posto dove andare" le parole della canzone dei tifosi Blues nei confronti dei Gunners. "Poi mi ha detto, voglio alzare la numero tre". Uno sfottò virale dopo che lo stesso Mudryk lo aveva condiviso su Instagran attraverso le sue storie e che adesso, però, si è subito rivoltato contro la stessa tifoseria.

Ovviamente in campo contro il Fulham c'erano anche gli altri neo acquisti, in primis Enzo Fernandez, l'argentino campione del mondo strappato al Benfica per 120 milioni di euro, che non ha di certo brillato. Pur giocando tutti i 90 minuti della sfida a Stamford Bridge. Ma per lui, al debutto assoluto in Premier, la tifoseria ha concesso il beneficio del dubbio, in attesa della prossima sfida, in programma il prossimo 11 febbraio contro il West Ham.