Enzo Fernandez pronto a tutto per il Chelsea, ha minacciato il Benfica con un video Dal Portogallo arrivano indiscrezioni sulle modalità della trattativa tra Benfica e Chelsea per il trasferimento di Enzo Fernandez. E spunta anche un retroscena sul calciatore.

A cura di Marco Beltrami

Che la storia tra Enzo Fernandez e il Benfica non fosse finita bene lo si era capito già dalle dichiarazioni del presidente della formazione portoghese Rui Costa. Stando alle indiscrezioni dei tabloid lusitani la trattativa con il Chelsea ha preso una bruttissima piega e si è rischiato addirittura lo scontro fisico tra i dirigenti. Alla fine a spuntarla sono stati i Blues, anche perché decisiva la volontà del giocatore campione del mondo che ci ha messo del suo con tanto di presunta minaccia nei confronti di quello che oggi è il suo ex club.

Dopo il lungo tira e molla, Chelsea e Benfica si sono incontrate a Londra il 3 gennaio. Un vertice alla presenza del numero uno dei portoghesi, il proprietario del Chelsea Todd Boehly e il super manager Jorge Mendes. Secondo quanto riportato da Record, la situazione sarebbe precipitata, con le parti che non riuscivano a trovare un'intesa sulle modalità del trasferimento. La disputa è degenerata e si è sfiorata addirittura la rissa. In particolare Rui Costa sarebbe fuggito via infuriato a causa del dietrofront dei londinesi intenzionati ad offrire non più i 107 milioni di sterline della clausola, ma 80 più una contropartita gradita. Ai biancorossi sarebbe piaciuto Kovacic, ma lo stipendio eccessivo del croato però ha reso tutto impossibile.

Con il passare dei giorni, la volontà del Chelsea ha fatto la differenza: sono stati rimessi sul tavolo i soldi della clausola con buona pace anche della proposta dell'ex centrocampista di Fiorentina e Milan, ovvero uno sconto con la possibilità di trattenere Enzo Fernandez fino alla fine della stagione. Dopo tanta fatica dunque si è arrivati a chiudere il discorso, con le parti che hanno ufficializzato l'operazione e le solite dichiarazioni di rito. La stella dell'Argentina in particolare ha postato un messaggio di ringraziamento per il Benfica, prima di esternare tutto il suo entusiasmo per l'approdo a Londra.

Ma le rivelazioni sulla concitata trattativa non sono finite qui. Record infatti ha anche fatto trapelare che il calciatore si sarebbe dato da fare in prima persona per agevolare il suo trasferimento. Come? Minacciando il Benfica con la prospettiva della pubblicazione di un video in cui accusava la situazione della struttura del club. Una situazione né confermata, né smentita dalla società di Lisbona. Forse anche per questo,