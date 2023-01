Il Chelsea esagera e prende Mudryk a cifre mai viste: quasi 9 anni di contratto e ingaggio super Mykhailo Mudryk è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno battuto la concorrenza dell’Arsenal assicurandosi il giocatore dallo Shakhtar Donetsk per cifre assolutamente folli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era ormai nelle mani dell'Arsenal ma il Chelsea si è inserito nella trattativa con prepotenza superando l'offerta dei Gunners che sono rimasti schiacciati dall'esagerata disponibilità economica dei Blues. Ecco perché oggi Mykhailo Mudryk è stato ufficializzato proprio dal Chelsea come nuovo giocatore in forza alla squadra di Potter. La situazione di classifica, lo scarso rendimento degli acquisti estivi e qualche infortunio di troppo, hanno portato la proprietà a far all-in su colui il quale è considerato "il Neymar ucraino".

Mudryk è stato prelevato dallo Shakhtar Donetsk per una super cifra. I Blues hanno infatti versato ben 88,5 milioni di sterline di quota fissa nelle casse dello Shakhtar superando l'iniziale offerta da 70 dell'Arsenal. Decisivo, secondo quanto riferiscono i media britannici, il blitz da parte del, comproprietario del Chelsea Behdad Eghbali, che con il ds Paul Winstanley sono volati sabato al campo d'allenamento dello Shakhtar in Turchia per concludere l'affare. Ma non è tutto, perché il Chelsea ha voluto proprio esagerare con durata del contratto e ingaggio da corrispondere al giocatore.

L'Arsenal pensava infatti di garantire al giocatore un contratto normale per un giocatore di 22 anni alla sua prima grande esperienza nel calcio contemporaneo. Soprattutto nelle cifre dell'ingaggio. E invece il Chelsea è andato letteralmente oltre. Mudryk guadagnerà oltre 100.000 sterline a settimana al Chelsea, con l'Arsenal che inizialmente aveva offerto fino a 50.000 a settimana. Per un totale di quasi 5 milioni di euro a stagione. I Blues hanno anche garantito allo Shakhtar 70 milioni di euro (62 milioni di sterline) di parte fissa con bonus da 30 milioni di euro (26 milioni di sterline) basati principalmente sulle prestazioni della squadra per raggiungere la quota di 100 milioni chiesta dallo Shakhtar.

Gli ucraini, proprio a fronte di quanto accaduto nel Paese dopo lo scoppio dello guerra con la Russia, hanno da sempre fatto sapere sia all'Arsenal che al Chelsea, di voler ricevere proprio quella cifra per la cessione di Mudryk. Il Chelsea ha così accontentato il giocatore e il club su tutto e inoltre gli ha fatto firmare un contratto che si può considerare a vita con i londinesi. Già, perché rispetto a quanto accade di solito con un acquisto normale, a Mudryk è stato fatto firmare un contratto di 8 anni e mezzo che risulta assolutamente esagerato. "Sono felice di firmare per il Chelsea – ha detto il giocatore – Questo è un club enorme, in un campionato fantastico ed è un progetto molto interessante. Non vedo l'ora di lavorare e imparare con Graham Potter e il suo staff".