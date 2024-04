video suggerito

Guardiola perde la pazienza e si infuria in diretta dopo City-Chelsea: “Inaccettabile tutto questo” Pep Guardiola si è sfogato duramente dopo Manchester City-Chelsea di FA Cup. Il tecnico dei Citizens ha puntato il dito contro chi ha stabilito la data di questa partita a pochi giorni dalla sfida della sua squadra contro il Real in Champions: “È inaccettabile, non capisco come abbiamo fatto a sopravvivere oggi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pep Guardiola ha centrato la finale di FA Cup con il suo Manchester City battendo quest'oggi 1-0 il Chelsea grazie a un gol di Bernando Silva. Una sfida difficile per i Citizens che hanno faticato tanto a trovare la via del gol, specie per via della tanta stanchezza accumulata nella notte di mercoledì dopo 120 minuti di gioco contro il Real Madrid in Champions. Due giorni dopo e con un allenamento e mezzo nelle gambe sono dovuti scendere in campo in un match fondamentale per il prosieguo della stagione.

I tanti errori dei Blues hanno spianato la strada a un City capace di trovare la via del gol con il minimo sforzo portandosi a casa un risultato preziosissimo. Ma nonostante questo Guardiola ha sfruttato l'intervista post partita alla BBC Sport per esprimere tutta la propria frustrazione nei confronti di un calendario così compresso che ha messo in difficoltà i propri giocatori: "È impossibile per la salute dei giocatori! Non è normale. Onestamente, non è normale – spiega Guardiola – Inaccettabile e non capisco come abbiamo fatto a sopravvivere oggi".

Uno sfogo importante da parte di Guardiola che punta il dito contro chi ha sottovalutato il fatto di far scendere in campo il City due giorni dopo la sfida col Real e contro un avversario che invece non gioca le coppe ed è dunque più riposato. "Perché non considerare un giorno in più per la salute dei giocatori? Per me, da allenatore, preparare questa partita contro il Chelsea nel suo momento migliore della stagione è stato impossibile. Non c'era opportunità". Nonostante questo il City, come spiegato da Pep, è riuscito a vincere ma con enormi sforzi fisici.

"È davvero inaccettabile – continua ancora Guardiola nel suo sfogo più totale rivolgendosi a Gary Lineker – Coventry, United e Chelsea non giocano in settimana, ma ci lasciano giocare oggi". Guardiola ha fatto dunque capire come sia stato difficile preparare fisicamente e mentalmente i giocatori a questa sfida dopo aver perso contro il Real i quarti di Champions al termine di ben 120 minuti di partita più i calci di rigore. Il rientro nella notte e i pochi giorni per recuperare sono inaccettabili per Pep che ha voluto far presente a gran voce il suo sfogo.