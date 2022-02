Chelsea-Liverpool finale Carabao Cup dove vederla in TV su Sky o DAZN: orario e diretta streaming Chelsea-Liverpool si sfideranno oggi a Wembley nella finale di Carabao Cup 2022. La finale di Coppa di Lega inizierà alle ore 17:30 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Domenica 27 febbraio 2022 si assegna la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. La finale quest'anno la disputano due delle big della Premier League e cioè il Chelsea e il Liverpool. Si giocherà a Wembley, calcio d'inizio alle 17:30 ora italiana. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in streaming da DAZN. Si giocano il trofeo due allenatori tedeschi Tuchel e Klopp, due tecnici che non si amano.

Il Chelsea in questa stagione ha già vinto Supercoppa Europea e Mondiale per Club, a inizio mese ha sconfitto il Palmeiras, e cerca il tris. Tuchel ha faticato a inizio torneo, perché il Chelsea solo ai rigori ha battuto Southampton e Aston Villa, poi ha eliminato il Brentford e soprattutto il Tottenham di Conte (battuto 2-0 e 1-0). Mentre il Liverpool ha superato Norwich e Preston North End, poi ai calci di rigore ha eliminato il Leicester, al termine di una partita incredibile. Poi i Reds hanno eliminato in semifinale l'Arsenal.

Nelle ultime sei edizioni il trofeo è stato vinto unicamente dalle squadre della città di Manchester (5 volte il City), quest'anno toccherà o al Chelsea, che ha conquistato la Coppa di Lega in cinque occasioni, l'ultima nel 2015, o dal Liverpool, che ha ottenuto otto successi, ma non vince questo trofeo da dieci anni.

Partita: Chelsea-Liverpool

Quando si gioca: domenica 27 febbraio 2022

Dove si gioca: Wembley, Londra

Orario: 17:30

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Carabao Cup, Finale

Dove vedere Chelsea-Liverpool in diretta TV

Sarà DAZN a trasmettere la finale della Carabao Cup. Per seguire la finale in TV c'è bisogno ovviamente dell'abbonamento alla piattaforma online e anche di un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv. Chelsea-Liverpool si potrà seguire anche su DAZN in televisione usando Xbox 3 o 4 la Playstation 4 o 5. Telecronaca di Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.

Chelsea-Liverpool, dove vederla in streaming

Sarà naturalmente possibile vedere in streaming anche la finale 2022 della Carabao Cup. Sempre su DAZN si potrà seguire in questo modo Chelsea-Liverpool. Gli abbonati potranno vedere la finale tramite smartphone, tablet, Smart Tv o pc.

A che ora si gioca

A Wembley alle ore 17:30 inizierà la finale della Coppa di Lega. In campo scenderanno il Chelsea e il Liverpool. I Blues hanno vinto la manifestazione cinque volte, l'ultima nel 2013, mentre il Liverpool l'ha conquistata in otto occasioni e non la vince dal 2011.

Carabao Cup, le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

Si conoscono bene Tuchel e Klopp, con il primo che ha ereditato il posto del secondo due volte in Germania. Non si amano, hanno delle similitudini nel gioco, ma quello di Klopp è più offensivo. Non modificheranno i propri schemi per la finale.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Rudiger, Thiago Silva; Azpilcueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic. All. Tuchel

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Jones; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp