Il Chelsea ai supplementari vince il Mondiale per Club, Palmeiras ko: a segno anche Lukaku Dopo i tempi supplementari il Chelsea batte 2-1 il Palmeiras e ad Abu Dhabi vince per la prima volta il Mondiale per Club. Gol di Lukaku e Havertz.

A cura di Alessio Morra

Con i gol di Lukaku e Havertz il Chelsea batte 2-1 il Palmeiras dopo i tempi supplementari e vince per la prima volta il Mondiale per Club. La partita è stata molto dura, ma alla fine ha prevalso la squadra più forte.

Si prevedeva una finale molto tattica tra questi vincenti, ma che non brillano per il bel gioco, e inoltre stasera ad Abu Dhabi c'era in palio il titolo di campione del mondo per club. Due sole conclusioni verso lo specchio della porta nel primo tempo, entrambe del Chelsea. Nella ripresa i Blues passano in vantaggio al 55′. Hudson-Odoi scappa sulla fascia e crossa, il pallone è molto lungo e sorprende la difesa dei brasiliano, Lukaku svetta e con un colpo di testa firma l'1-0, secondo gol di fila per il belga, che aveva deciso la semifinale con l'Al-Hilal di mercoledì scorso.

La squadra di San Paolo, fondata da immigrati italiani nel 1914, non si perde d'animo e velocemente trova il pareggio. Al 64′ Raphael Veiga trasforma un calcio di rigore, battendo Mendy, che è stato decisivo nei rigori della finale di Coppa d'Africa. L'1-1 è il risultato al 90, si va ai tempi supplementari in cui c'è solo una squadra in campo: il Chelsea, che cerca in ogni modo di non andare ai rigore, ci riesce e vince con un calcio di rigore assegnato per un fallo di mani di Luan al 114′. Due minuti dopo, le proteste e il controllo VAR, Kei Havertz trasforma. Il tedesco così dopo aver deciso la finale di Champions decide pure quella del Mondiale per Club, e la partita finisce 2-1.

Tuchel vince un altro trofeo, con i Blues ha vinto già Champions League e Supercoppa Europea, triplete pure per il tedesco che a fine mese vivrà un'altra finale: quella di Carabao Cup con il Liverpool, e quella sarà la quinta finale, perché i Blues lo scorso anno hanno perso la finale di FA Cup.