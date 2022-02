Lukaku decisivo, Chelsea in finale del Mondiale per Club: sfiderà il Palmeiras Il Chelsea raggiunge il Palmeiras nella finale del Mondiale per Club, la semifinale con l’Al-Hilal è finita con il punteggio di 1-0, decisivo il gol di Lukaku.

A cura di Alessio Morra

Ci pensa Lukaku. Il belga ha deciso la semifinale del Mondiale per Club tra Chelsea e Al-Hilal e permette ai campioni d'Europa di qualificarsi per la finale, in programma sabato 12 febbraio sempre ad Abu Dhabi contro il Palmeiras, vincitore della Copa Libertadores e che nella prima semifinale ha sconfitto 2-0 l'Al-Ahly.

Sembrano sempre molto scontate le sfide del Mondiale per Club per le big d'Europa o del SudAmerica ma non è così. Il Chelsea ha dovuto faticare per battere di misura l'Al-Hilal. Il tecnico Tuchel, che oltre alla Champions ha vinto anche la Supercoppa Europea e a fine mese cercherà di vincere pure la Carabao Cup (c'è la finale con il Liverpool), schiera gran parte dei titolari e al centro dell'attacco schiera Lukaku che al 31′ sfrutta un rimpallo, si fa trovare pronto e insacca, è il gol dell'1-0. Il gol che decide la partita.

Entrambe le squadre nella ripresa cercano il gol e lo cercano creando tanto, ma nessuna delle due riesce a segnare. L'Al-Hilal guidato dall'ex tecnico del Monaco Jardim ci prova fino all'ultimo ma non riesce a trovare il pari, il Chelsea è finale del Mondiale per Club, che cercherà di vincere per la prima volta, nove anni infatti perse 1-0 in finale con il Corinthians.

Leggi anche È corsa contro il tempo per il trasferimento di Balotelli: lo vogliono in campo al Mondiale per Club

Anche questa volta i Blues giocheranno la finale con una squadra brasiliana, il Palmeiras che lo scorso anno chiuse al quarto posto, dopo aver perso sorprendentemente in semifinale con il Tigres e la finale del 3° e 4° posto con l'Al-Ahly. La finale è in programma sabato 12 febbraio, si giocherà alle 17:30.