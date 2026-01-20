Che cosa succede al Napoli in classifica se pareggia o perde con il Copenaghen in Champions League

Il Napoli è 23° nella classifica della fase a campionato di Champions League, con 7 punti conquistati. Per la squadra di Conte è fondamentale fare risultato in casa del Copenaghen.

Mancano due giornate al termine della fase a campionato della Champions League e praticamente tutto può ancora accadere. Il Napoli, delle quattro squadre italiane, è quella messa peggio. Ventitreesimo posto per i partenopei, che hanno conquistato solo 7 punti. I campioni d'Italia nelle ultime due partite con Copenaghen e Chelsea si giocano tutto, e lo faranno con una rosa ridotta all'osso. Gli infortuni sono tantissimi. Mancano oltre una mezza dozzina di calciatori dai convocati. Un risultato negativo in Danimarca, nella partita che si giocherà stasera alle ore 21, per la squadra di Conte renderebbe complicatissimo, anche se non impossibile, il passaggio ai playoff.

La classifica del Napoli in Champions League

Sono 36 le squadre che disputano la fase a campionato. Le prime otto si qualificano direttamente per gli ottavi, quelle che concluderanno dalla 9ª alla 24ª posizione giocheranno i playoff a febbraio. Le ultime dodici saranno eliminate. Il Napoli è in bilico, sull'orlo del precipizio. Ventitreesimo posto con 7 punti, gli stessi del Copenaghen, avversario odierno, che è dietro per la differenza reti. A inseguirle una serie di squadre che cercano un posto al sole. Benfica, Pafos e Union SG, le prime delle escluse, hanno 6 punti.

La classifica della Champions League a due giornate dal termine.

Che succede se il Napoli pareggia a Copenaghen

Qualora il Napoli dovesse chiudere in parità la partita in terra danese terrebbe alle spalle il Copenaghen, e sarebbe una notizia, salirebbe a quota 8 punti e manterrebbe la chance di qualificarsi. Perché con 11 punti la qualificazione è matematica, e all'ultima c'è il Chelsea al Maradona. Non certo la partita più semplice da vincere, ma la chance ci sarebbe. E in ogni caso bisognerebbe vedere poi i risultati delle più dirette inseguitrici, oltre che di Athletic Bilbao, Eintracht Francoforte e Bruges.

Se il Napoli perde a Copenaghen la qualificazione ai playoff è quasi compromessa

Qualora la partita dovesse finire amaramente con una sconfitta il caso si complicherebbe e non poco per il Napoli, che sarebbe con un piede e mezzo fuori. Il Napoli rimarrebbe a quota 7, ma verrebbe superato dal Copenaghen e facilmente potrebbe perdere una ulteriore posizione, uscendo dalla magiche 24. Le possibilità di qualificazioni, sulla carta ma non solo, rimarrebbero.

Il Napoli ha vinto solo due delle sei partite giocate in questa Champions League.

Perché vincendo con il Chelsea l'ultima partita del girone i partenopei potrebbero salire a quota 10 punti. E secondo alcuni calcoli raffinati c'è anche la possibilità che 10 punti possano bastare per i playoff, ma in quel caso bisognerebbe valutare i risultati di una dozzina di partite e pure la differenza reti, che al momento è già molto pesante (-5) per la squadra di Conte.