Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Napoli vola in Danimarca per cercare di blindare l’accesso agli spareggi per gli ottavi della Champions League: dove vedere la partita contro il Copenhagen e le scelte dei due allenatori.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Il Napoli si gioca la possibilità di partecipare agli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League nello scontro diretto in casa del Copenhagen: sarà una partita decisiva per il piazzamento degli azzurri che hanno gli stessi punti dei danesi ma sono avvantaggiati di un soffio della differenza reti. Squadre in campo oggi alle ore 21:00, la partita non sarà trasmessa in chiaro ma soltanto in diretta tv su Sky.

Antonio Conte non ha più possibilità di sbagliare se vuole provare a giocarsi l'accesso al turno successivo. La sconfitta contro il Benfica ha complicato la situazione in classifica e quello contro il Copenhagen è uno scontro da dentro o fuori: entrambe le squadre hanno 7 punti e il Napoli è in vantaggio per una miglior differenza reti (-5 contro -6 dei danesi) e occupano gli ultimi due slot disponibili per poter partecipare agli spareggi. Ancora tante assenze per i partenopei che proveranno a sfruttare il fattore Hojlund per sbloccare il risultato, puntando sul grande ex di questa sfida.

  • Partita: Copenhagen-Napoli
  • Quando: martedì 20 gennaio 2026
  • Dove: Parken Stadium, Copenhagen
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, Now
  • Competizione: prima fase Champions League

Dove vedere Copenhagen-Napoli in TV: la diretta in esclusiva

Non sarà possibile la visione in chiaro della trasferta danese del Napoli per la penultima partita della fase campionato della Champions League. La partita contro il Copenhagen sarà trasmessa in diretta tv solamente da Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (253).

Copenhagen-Napoli, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita tra Copenhagen e Napoli sarà disponibile soltanto in diretta streaming, ma a pagamento. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di usufruire del servizio di SkyGo compreso nella loro offerta, mentre per tutti gli altri ci sarà a disposizione il servizio offerto da NOW anche su pc tramite il loro sito web.

Copenhagen-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions

Non ci saranno grandi defezioni per i danesi che confermano il 4-2-3-1: Dadason sarà l'unico riferimento offensivo del Copenhagen, supportato da una trequarti composta da Larsson, Elyounoussi e Robert. Diversa la situazione del Napoli che perde anche Rrahmani e Politano per infortunio e non recupera Neres che non parte nemmeno con la squadra. Hojlund sfiderà la sua ex squadra e potrebbe agire in attacco con Lang ed Elmas che ha recuperato da un episodio di influenza.

COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. Allenatore: Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte

