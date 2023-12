Champions League oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite di Napoli, Inter, Milan e Lazio nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 in programma martedì 12 e mercoledì 13 dicembre. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv e in chiaro.

La sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League si gioca tra oggi, martedì 12, e mercoledì 13 dicembre e definirà la griglia delle squadre qualificate agli ottavi di finale sorteggiati il 18 dicembre. Napoli e Inter sono le italiane impegnate nelle partite odierne (entrambe alle 21), domani tocca a Lazio e Milan (stesso orario per entrambe in prima serata).

La formazione di Walter Mazzarri, reduce dalla sconfitta di Madrid col Real (4-2), ospita il Braga al Maradona. La situazione del Gruppo C è abbastanza definita: eccezion fatta per i blancos, gli azzurri sono chiamati all'ultimo sforzo per qualificarsi come secondi. Il vantaggio di +3 punti in classifica e il favore degli scontri diretti (la vittoria per 1-2 in Portogallo ha un peso importante) lasciano ai partenopei una combinazione di risultati tale da passare il turno anche in caso di sconfitta (ma con un solo gol di scarto).

Qualificazione al sicuro per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma c'è ancora un obiettivo da centrare: chiudere il Gruppo D in testa, particolare che permetterebbe un abbinamento meno duro nel sorteggio. Per farlo, l'Inter deve battere la Real Sociedad a San Siro. All'andata finì 1-1 ma la differenza reti migliore al momento premia i baschi.

Mercoledì senza patemi per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha messo in tasca il passaggio del turno col successo sul Celtic: il +4 in classifica sul Feyenoord (terzo) la mette al riparo nell'ultima gara del Gruppo E in trasferta contro l'Atletico Madrid e lascia la chance di strappare anche il primato agli spagnoli. Il ‘diavolo' di Stefano Pioli è appeso a un filo, nel Gruppo F gli può accadere di tutto dopo il ko col Borussia Dortmund: essere eliminato dalle Coppe oppure riuscire ad agguantare il secondo posto grazie a una combinazione di risultati favorevoli (il ko del Psg), che non può prescindere dalla vittoria sul campo del Newcastle. Ecco il programma completo dell'ultima giornata dei gironi di Champions.

Champions League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Il Napoli ospita il Braga al Maradona, con il match che sarà trasmesso su Infinity+ e i canali di Sky. Inter-Real Sociedad andrà in onda in diretta tv e in chiaro per tutti anche su Canale 5 oltre che su Sky.

Di seguito il programma completo delle partite di Champions League in TV di oggi e domani:

12/12 – 18:45 – Lens-Siviglia (Sky, Infinity+)

12/12 – 18:45 – PSV Eindhoven-Arsenal (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Man. United-Bayern Monaco (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Copenhagen-Galatasaray (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Napoli -Braga (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Union Berlin-Real Madrid (Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Inter-Real Sociedad (Canale 5, Sky, Infinity+)

12/12 – 21:00 – Salisburgo-Benfica (Sky, Infinity+)

13/12 – 18:45 – Lipsia-Young Boys (Sky, Infinity+)

13/12 – 18:45 – Crvena Zvezda-Man City (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Atlético Madrid-Lazio (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Celtic-Feyenoord (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Borussia Dortmund-PSG (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Newcastle-Milan (Amazon Prime Video)

13/12 – 21:00 – Porto-Shakhtar Donetsk (Sky, Infinity+)

13/12 – 21:00 – Anversa-Barcellona (Sky, Infinity+).

Dove vedere la Champions League in TV e streaming

Tutte le partite delle italiane Napoli, Inter, Milan e Lazio saranno trasmesse in diretta streaming (ma solo per abbonati) su Sky, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Infinity+ e Prime Video. Su Amazon sarà visibile in esclusiva (per abbonati) Newcastle-Milan, Inter-Real Sociedad andrà in onda in chiaro anche su Canale 5. La diretta tv e il live streaming di Napoli-Braga e Atletico Madrid-Lazio sarà trasmesso su tutte le altre piattaforme che trasmettono le partite della Champions League.