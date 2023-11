Immobile risponde alle critiche e trascina la Lazio in Champions: doppietta contro il Celtic La doppietta di Immobile porta avanti la Lazio in Champions League contro il Celtic: due gol in tre minuti da subentrato, la qualificazione agli ottavi è a un passo.

A cura di Ada Cotugno

Ciro Immobile trascina ancora la Lazio, come nei suoi tempi migliori: ci ha messo 20 minuti per lasciare la zampata decisiva sulla partita, quella vincente e che permette ai biancocelesti di mettere un piede e mezzo negli ottavi di Champions League.

Due gol pesantissimi per l'eterno bomber di Sarri che con una doppietta stende il Celtic e spiana la strada alla sua squadra in Europa. La partita è diventata tesa, ma sembrava sorridere alla Lazio nei primi minuti con le occasioni di Felipe Anderson e Luis Alberto che hanno fatto tremare gli scozzesi.

Poi però i ritmi si sono abbassati, il Celtic ha evitato accuratamente ogni pericolo e anche i biancocelesti hanno abbassato i giri del motore. Anche nella ripresa la squadra di Sarri sembrava essere avvolta dal torpore: nelle ultime uscite la sua squadra non è stata sempre convincente e il banco di prova della Champions League poteva essere difficile da affrontare, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il Celtic prova a tirare fuori il coraggio per giocare un brutto scherzo agli avversari e gelare l'Olimpico, ma al 62′ l'ex allenatore del Napoli usa la carta vincente: Castellanos lascia il campo a Immobile e la partita cambia radicalmente. Dopo 20 minuti il centravanti raccoglie un rimpallo del portiere e come un rapace d'area beffa il portiere tirando sul secondo palo.

Appena due minuti più tardi si ripete con uno stop e tiro di sinistro di prima intenzione che sigillano la sua doppietta personale e il 2-0 della Lazio, arrivato in modo fulmineo quando tutte le speranze sembravano ormai perse. Serve il guizzo di Immobile per far svegliare i biancocelesti, mai seriamente messi in pericolo dal Celtic nonostante la difesa in allarme composta da Patric e Gila.

Con questo risultato Sarri è a un passo dalla qualificazione matematica agli ottavi di Champions League (servirebbe la vittoria dell'Atletico Madrid contro il Feyenoord), il primo obiettivo di questa stagione che stenta a decollare ma che potrebbe già regalare la prima grande gioia a tutti i tifosi.