Come è finito Ciro Immobile al Besiktas da capitano della Lazio: quanto guadagnerà in Turchia Immobile è stato accolto dai tifosi del Besiktas e può cominciare la sua nuova avventura in Turchia: perché ha lasciato la Lazio e quanto guadagnerà.

A cura di Ada Cotugno

Ciro Immobile è sbarcato a Istanbul ed è subito diventato l'idolo dei tifosi del Besiktas. Un'accoglienza da vero re, come si poteva immaginare per il giocatore che per quattro anni ha dominato la classifica dei capocannonieri della Serie A: è un colpo importantissimo per il club turco che ha investito tanto in termini economici per poter avere il suo diamante in attacco.

La reazione dei tifosi è chiara e fa da preludio a quella che potrebbe essere una stagione infuocata. Appena ha messo piede fuori dall'aeroporto l'attaccante è stato travolto dall'amore della nuova tifoseria e ha capito subito cosa vuol dire giocare in Turchia, un campionato che ha scelto quasi a sorpresa dopo otto anni in biancoceleste.

Perché Immobile ha scelto il Besiktas

L'addio alla Lazio è stato piuttosto burrascosi e si è concretizzato nel giro di pochissimi giorni. Alla fine dell'ultima stagione non c'era aria di saluti o di imminenti rotture, ma è innegabile che lo scarso rendimento dell'ultimo campionato abbia influito sulla decisione di lasciare la capitale. "Non è colpa di nessuno" ci ha tenuto a puntualizzare l'attaccante nella sua ultima lettera ai biancocelesti, per sottolineare una decisione presa in modo naturale e senza drammi.

Nell'ultima stagione non è stato sempre titolare con Sarri e Tudor e i numeri sono lontani da quelli di un tempo: in 31 partite ha segnato 7 gol e per 10 volte è entrato dalla panchina, rimpiazzato spesso anche nei big match da Castellanos che si è ritagliato uno spazio importante.

Immobile ha compiuto 34 anni a febbraio e la carta d'identità non gioca più a suo favore. Dopo essere stato per anni il punto di riferimento della Lazio non si è sentito al centro di tutto ed è qui che entra in gioco l'offerta del Besiktas. Non è una novità che le squadre turche decidano di puntare sui talenti maturi provenienti dall'Europa, come già successo negli ultimi anni a Galatasaray e Fenerbahce che hanno ottenuto grandi risultati.

Lo stipendio di Immobile

Anche dal punto di vista economico l'attaccante è stato ingolosito dall'offerta proveniente dalla Turchia. Per il club è stato un affare poter pagare il cartellino appena tre milioni di euro, ma dall'altra parte Immobile ha avuto un ingaggio migliorato, una situazione difficile da immaginare alla sua età. Per i due anni che trascorrerà al Besiktas percepirà 6 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus.

Un passo in avanti deciso rispetto allo stipendio che gli era garantito alla Lazio: con i biancocelesti invece guadagnava 4 milioni netti, due in meno di adesso. Un miglioramento quasi inaspettato che lo ha convinto a tornare all'estero dopo gli 8 anni trascorsi in biancoceleste e che si sono conclusi tutti d'un colpo.