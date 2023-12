Atletico Madrid-Lazio dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Atletico Madrid-Lazio è in programma alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre per l’ultimo turno della prima fase di Champions League. La partita è trasmessa in TV da Sky e in streaming su SkyGo, Infinity+ e NOW. Entrambe già qualificate agli ottavi, per Maurizio Sarri in gioco solo il primato in classifica.

A cura di Alessio Pediglieri

La Lazio, già qualificata agli ottavi di Champions, affronta l'Atletico Madrid in uno scontro diretto che vale il primo posto del girone E: i biancocelesti, secondi in classifica a 10 punti, devono battere la formazione di Simeone, in testa al girone con 11 punti, per vincere il girone e presentarsi ai sorteggi da testa di serie. La partita si gioca oggi allo stadio Vincente Calderon di Madrid: diretta TV su Sky e in streaming su Now e Infinity+.

La Lazio di Sarri è reduce dal pari con il Verona: in campionato i biancocelesti sono civolata al 10° posto con solo 21 punti in 16 gare, frutto di 5 punti nelle ultime 6 uscite. Stesso discorso per l'Atletico, già ampiamente qualificato ma in ritardo in Liga dove attualmente è terzo a 7 punti dalla vetta. All'andata 1-1 all'Olimpico.

Per il tecnico della Lazio si potrebbe prospettare una trasferta europea votata ai cambi con scelte oculate tra gli 11 che scenderanno in campo a Madrid. Nella faretra laziale diverse soluzioni, in ogni reparto dove potrebbero trovare minutaggio calciatori che sono stati utilizzati di meno.

Partita: Atletico Madrid-Lazio

Dove: Vincente Calderon (Madrid)

Quando: mercoledì 13 dicembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (numero 252)

Diretta streaming: Infinity+, NOW, Sky Go

Competizione: Champions League, 6° turno Gruppo E

Dove vedere Atletico Madrid-Lazio in diretta TV

Atletico Madrid-Lazio verrà trasmessa in diretta TV a pagamento da Sky su due canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (numero 252), usufruibili solamente per gli abbonati.

Atletico Madrid-Lazio, dove vederla in diretta streaming

Chi volesse seguire Atletico Madrid-Lazio, in campo questa sera dalle 21:00, via streaming potrà farlo in diretta utilizzando il servizio Sky con l'app dedicata SkyHo, oppure collegandosi al portale Mediaset Infinity+, a pagamento, o – sempre pagando – sfruttando il servizio on demand di NOW.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

Maurizio Sarri potrebbe optare per un po' di sano turn over vista la qualificazione già in tasca e i tanti impegni tra Europa, Coppa Italia e campionato. Sicuro il 4-3-3 con qualche sorpresa nel tridente, dove Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, dati come titolari potrebbero invece riposare.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Hermos, Witsel, Savic, Lino, Molina; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.