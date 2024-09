Champions League oggi in TV, dove vedere Bologna-Shakhtar e Manchester City-Inter: orari e diretta delle partite

video suggerito

Dopo le partite di ieri che hanno visto in campo Juve e Milan, oggi mercoledì 18 settembre è il turno di altre due italiane, Inter e Bologna, che giocheranno i match della prima giornata della nuova Champions League 2024/25 a girone unico. Alle 21:00 big match tra l'Inter di Inzaghi che vola a Manchester per sfidare il City, squadra favorita per la vittoria finale. Alle 18:45 esordio del Bologna in Champions League dopo 50 anni di assenza: gli emiliani di Italiano ospitano allo stadio Dall'Ara lo Shakhtar Donetsk. La partita tra l'Inter e il Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video mentre la sfida dei felsinei sarà trasmessa in diretta sui canali Sky e NowTV.

Di grande interesse la gara del PSG in casa con il Girona, al suo esordio assoluto in Champions dopo l'exploit dello scorso anno in Liga: la partita sarà visibile in chiaro su TV8 e in streaming gratis su TV8.it dalle 21:00. Ecco il calendario completo delle partite della prima giornata di Champions League in programma oggi e dove vederle in diretta TV e streaming.

Champions League, le partite di oggi mercoledì 18 settembre: gli orari TV

Sei partite in programma oggi, due le squadre italiane impegnate in questo mercoledì. Il Bologna fa il suo esordio contro lo Shakhtar Donetsk, mentre l'Inter sarà di scena in casa del Manchester City. In campo anche il PSG con il Girona e il Borussia Dortmund, finalista nella scorsa stagione, che affronterà il Club Brugge. Completano la giornata Sparta Praga-Salisburgo e Celtic-Slovan Bratislava.

ore 18.45 Sparta Praga – Salisburgo (Sky, NowTV)

ore 18.45 Bologna – Shakhtar Donetsk (Sky Sport Uno, Sky Sport, NowTV)

ore 21.00 Celtic – Slovan Bratislava (Sky, NowTv)

ore 21.00 Club Brugge – Borussia Dortmund (Sky, NowTV)

ore 21.00 Manchester City – Inter (Amazon Prime Video)

ore 21.00 Paris Saint-Germain – Girona (TV8, Sky, Now TV)

Manchester City-Inter in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Manchester City-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Dove vedere Bologna-Shakhtar di Champions in TV e streaming

Il Bologna sarà la prima italiana a scendere in campo oggi e festeggerà il suo ritorno in Champions dopo cinquant'anni e ospiterà lo Shakhtar Donetsk. Esordio da allenatore nella massima competizione europea per Vincenzo Italiano. La partita si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K). Telecronaca di Stefano Borghi. Streaming per abbonati con NOW e Sky, tramite Sky Go.