video suggerito

Perché le partite di Champions League in chiaro non saranno più su Canale 5: dove si vedranno in TV Le partite della nuova Champions League non saranno più trasmesse in chiaro su Mediaset. I tifosi potranno assistere alle partite delle cinque italiane solo su Sky che ha i diritti in esclusiva della competizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Champions League non sarà più trasmessa su Canale 5. In generale, a partire dalla stagione 2024/2025, la competizione con la coppa dalle grandi orecchie, che da quest'anno inaugura il suo nuovo formati, non sarà più visibile in chiaro – e dunque gratuitamente – ma disponibile solo per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento a Sky. Di fatto le tre competizioni continentali UEFA, ovvero Champions, Europa League e Conference, non saranno condivise con altri broadcaster. Le gare delle italiane saranno trasmesse solo su piattaforma Sky o su Now. Nessuna delle partite di Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Bologna e Lazio saranno dunque trasmesse nemmeno su TV8 rete “ammiraglia” della media company di casa Comcast.

Sky ha dunque blindato i diritti dal 2024 al 2027 contrariamente a quanto accaduto nell'ultimo triennio quando le fu imposto un blocco preventivo di tre anni nell’acquisizione di esclusive per il web. Fu Mediaset infatti a trasmettere in chiaro la partita di Champions più importante delle italiane impegnate. Ora senza questo divieto Sky ha puntato con decisione sulle coppe europee. Mediaset invece, attraverso le parole dell'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, fece sapere il disimpegno del Biscione dalla competizione europea per club più importante.

La nuova Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

Perché la Champions League non è più su Canale 5

La Champions League non è più su Canale 5 e sulle reti Mediaset. Tutta la competizione verrà trasmessa su Sky e NOW, comprese le partite delle italiane. Una decisione motivata dallo stesso amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi: "Una scelta che pesa, nell’arco della stagione intera, a seconda delle partite trasmesse, tra il mezzo punto e il punto intero in meno di share – aveva dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti -. Ma lo sport è diventato un contenuto principalmente da pay-tv: costa tantissimi soldi.

Pagare tanto non è segno di ricchezza ma di difficoltà delle pay-tv. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi. Rappresenta un modello di business abbastanza fragile, diverso dalla nostra mentalità". Questione dunque di strategie di mercato e vedute diverse rispetto a quanto poteva accadere fino a qualche anno fa. Ci sarà invece ancora una partita su Amazon che, come per il triennio scorso, si si è aggiudicata la migliore partita del mercoledì di Champions League.

Quali partite di Champions Sky trasmetterà in chiaro su TV8

Sky dunque non manderà in onda alcuna partita delle squadre italiane in Champions sul suo canale in chiaro TV8 presente sul digitale terrestre. Qui i telespettatori potranno infatti solo assistere solo il meglio delle partite riguardanti le squadre straniere, una per turno. Su TV8 sarà mandato in onda il programma "TV8 Champions Night". Ogni mercoledì sera, a partire dal 18 settembre 2024 alle 20:30 sarà trasmesso uno studio pre-partita ricco di analisi e anticipazioni, e un post gara ricco di statistiche, approfondimenti e interviste con ospiti in studio. La sfida tra PSG e Girona sarà la prima gara della nuova Champions League in onda in chiaro su TV8.