Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canali

Galatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, Bodo/Glimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei playoff di Champions. Sono visibili sui canali di Sky e NOW mentre la squadra di Chivu va in onda solo su Amazon Prime Video. In chiaro su TV8 Bruges-Atletico Madrid.
A cura di Maurizio De Santis
Icardi, ex Inter, è l’attaccante del Galatasaray che sfida la Juve nei playoff di Champions.
GalatasarayJuventus (ore 18:45), Borussia DortmundAtalanta (ore 21:00), Bodo/GlimtInter (ore 21:00) sono le partite di andata delle italiane nei playoff di Champions League per gli ottavi (ritorno previsto il 24-25 febbraio). Oggi tocca a bianconeri e bergamaschi, impegnati in trasferta insidiose, domani i nerazzurri sfideranno (anche) il gelo polare della Norvegia. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta TV sui canali di Sky e su NOW, eccezion fatta per l'incontro della squadra di Chivu che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Su TV8, invece, sarà visibile in chiaro (e gratis) per tutti Bruges-Atletico Madrid.

Perché Juve, Atalanta e Inter disputano in trasferta i primi 90 minuti? Al sorteggio degli spareggi sono arrivate da teste di serie in virtù del piazzamento in classifica nella fase a girone unico. La formazione di Spalletti arriva in Turchia dopo la sconfitta cocente con l'Inter e le polemiche furibonde per l'espulsione di Kalulu su simulazione di Bastoni. Il "Galatarasay" è avversario duro (Icardi, Osimhen, Gundogan sono alcune delle stelle) che fa venire in mente i brutti ricordi del 2013 quando la Juve venne eliminata tra le recriminazioni per un campo ai limiti della praticabilità a causa della neve e del fango. Trasferta complicata per la ‘dea' che a Dortmund va senza Raspadori (infortunio muscolare) e altrettanto difficile (soprattutto per il contesto ambientale) per l'Inter attesa dal clima rigido.

Champions League, le partite di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio: gli orari

Juventus alle 18:45, Atalanta e Inter alle 21 sono gli orari delle italiane inserite nella griglia degli spareggi per accedere agli ottavi. Le prime due vanno in campo questa sera, per i nerazzurri bisognerà attendere domani. Nel palinsesto televisivo spiccano anche la Diretta Gol, con collegamenti da tutti i campi, e sfide interessanti come Benfica-Real Madrid o il derby francese Monaco-PSG. Di seguito il programma completo con indicazione di orari e canali:

  • Martedì 17 febbraio
    ore 18:45 Galatasaray-Juventus (Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW)
    ore 21.00 Diretta Gol (Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)
    ore 21.00 Borussia Dortmund-Atalanta (Sky Sport 1, Sky Sport canale 252 e NOW)
    ore 21.00 Benfica-Real Madrid (Sky Sport Arena, Sky Sport canale 253 e NOW)
    ore 21.00 Monaco-PSG (Sky Sport Mix, Sky Sport canale 254 e NOW)
  • Mercoledì 18 febbraio
    ore 18:45 Qarabag-Newcastle (Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)
    ore 21:00 Diretta Gol  (Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW
    ore 21:00 Bodo/Glimt-Inter (Amazon Prime Video)
    ore 21:00 Bruges-Atletico Madrid (TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 252 e NOW)
    ore 21:00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky Sport canale 253 e NOW)

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Ad aprire il martedì di Champions è la Juventus di scena a Istanbul contro il Galatasaray. La partita inizia alle 18:45 e sarà visibile in diretta tv (solo per abbonati) su Sky Sport 1, Sky Sport canale 251 e NOW. In streaming su Sky Go. Stessa programmazione per l'Atalanta ma a partire dalle 21:00 (Sky Sport 1, Sky Sport canale 252 e NOW). Quanto all'Inter, bisogna aspettare a domani alle 21:00 per il match col Bodo/Glimt che andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Diretta tv in chiaro e gratis per tutti su TV8 (anche in streaming) per Bruges-Atletico Madrid.

