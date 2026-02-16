Infortunio Raspadori, c’è stiramento al flessore: quante partite salta e quando rientra in campo

Giacomo Raspadori si è infortunato nel finale di Lazio-Atalanta per un problema muscolare: stiramento del flessore, l’esito dei successivi esami strumentali cui è stato sottoposto. Uno stop che prevede 2-3 settimane di recupero. Se non ci saranno problemi potrebbe tornare a metà marzo per la sfida all’Inter in campionato, ma l’obiettivo è di presentarsi al 100% il 26 marzo, per i playoff dell’Italia.

Giacomo Raspadori si è fatto male in Lazio-Atalanta e si aggiunge alla lista di infortunati di Raffaele Palladino che sulla trequarti deve fare a meno già di Charles De Ketelaere. Uno stop che arriva in un momento nevralgico della stagione con i bergamaschi che in campionato stanno provando la difficile rimonta verso le zone d'elite in classifica e che sono chiamati anche al doppio turno aggiunto dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. E a proposito di spareggi, a fine marzo ci saranno anche quelli azzurri dell'Italia di Gattuso, con Raspadori al momento a rischio.

Infortunio Raspadori, cosa si è fatto in Lazio-Atalanta: lo stiramento muscolare a fine mach

Sabato 14 febbraio, Raspadori non è riuscito a concludere la partita contro la Lazio: l'ex Napoli e Atletico ha avvertito un problema muscolare nelle fasi finali del match e ha chiesto l'immediato intervento dei sanitari che lo hanno consigliato per l'uscita immediata. Una scelta preventiva, per evitare ulteriori complicazioni, anche se l'Atalanta è stata costretta a chiudere in 10 uomini con Palladino che aveva terminato tutti e 5 i cambi. Gli esami strumentali del giorno dopo hanno confermato l'entità dell'infortunio: nessuna lesione profonda ma stiramento di primo grado al muscolo flessore.

Raspadori e l'infortunio con l'Atalanta: out dopo 4 partite in nerazzurro

Il problema muscolare ferma così Raspadori, bloccato in infermeria per provare a recuperare il prima possibile. Arrivato all'Atalanta nel mese di gennaio, a titolo definitivo dall'Atletico Madrid, per lui con la Dea ci sono state 4 occasioni per mettersi subito in mostra, riuscendo a segnare un gol e fornendo un assist. Per Palladino è comunque un infortunio pesante visto che dietro a Scamacca, anch'egli acciaccato, l'Atalanta ha perso quasi contemporaneamente Charles De Ketelaere, finito sotto i ferri per accelerare il recupero dopo la lesione al menisco destro.

Infortunio Raspadori: quante partite salta tra campionato, Champions e Coppa Italia

Giacomo Raspadori resterà fuori dai giochi per diversi giorni, con un recupero previsto in 2-3 settimane. Ciò significa che l'Atalanta dovrà fare a meno di lui almeno fino a metà marzo, giocando diverse partite con altre soluzioni offensive. In campionato salterà la sfida del 22 febbraio quando a Bergamo arriverà il Napoli campione d'Italia, poi la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e Atalanta-Udinese. In Champions League, invece, la Dea dovrà fare a meno di lui per i playoff contro il Borussia Dortmund che si giocano in doppia sfida tra il 17 febbraio e il 25. Out anche la semifinale di andata di Coppa Italia, contro la Lazio che è in programma il 4 marzo.

Quando ritorna Raspadori: obiettivo essere al 100% per Italia-Irlanda del Nord, spareggio dei Mondiali

Dunque, quando rientrerà a disposizione Giacomo Raspadori per l'Atalanta? Se tutto andrà come si prevede e senza ricadute potrebbe ritornare a disposizione per la sfida all'Inter di campionato, in calendario il 15 marzo a San Siro, più probabilmente sarà del match il 22 marzo, sempre in campionato, per la 30a di Serie A contro il Verona. Sullo sfondo però c'è anche il dubbio playoff Italia: Raspadori è uno dei giocatori su cui Gattuso spera di poter puntare per lo spareggio ai Mondiali. La nostra Nazionale scende in campo per il match di andata: il 26 marzo ci sarà la sfida all'Irlanda del Nord ed è quello il vero obiettivo dell'atalantino di ritornare al cento per cento superando l'attuale infortunio.